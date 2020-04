Lübbert erklärt: So wird das Coronavirus auch für junge Menschen lebensgefährlich

Leipzig

Binnen weniger Tage sind zwei italienische Corona-Patienten gestorben, die am Herzzentrum Leipzig behandelt worden waren. Vor gut einer Woche verlor ein 31-Jähriger den Kampf gegen das Virus. Er hatte keine Vor­erkrankungen. Wie kommt es zu so schweren Verläufen bei jungen Patienten? Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL) und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg, hat eine Hypothese.

Gefährlicher Durchmarsch in die Lunge

„Es gibt schwere Erkrankungen bei jungen Menschen vor allem dann, wenn es nicht über den Weg der Tröpfcheninfektion läuft, bei der sich das Virus erst mal im Nasen-Rachen-Bereich festsetzt und es eine Erkältung gibt“, so Lübbert. „Wenn das Virus aber sofort durchmarschiert in die Lunge, ist das gefährlicher – auch, weil junge Menschen dazu neigen, mit ihrem Immunsystem überzureagieren, sodass sich das Entzündungsgeschehen massiv verstärkt.“ Das könne relativ schnell zum Lungenversagen führen.

Gefahr in der Klinik

Besonders gefährdet: medizinisches Personal. Wenn ein Erkrankter notintubiert werden muss und die Rahmenbedingungen chaotisch sind – wie auf überlasteten Stationen in Italien, passiert es leicht: Das Personal hat keine Maske auf, der Intubierte hustet, wenn ihm der Tubus gelegt wird. „In dem Moment schleudert er ihnen seine ganzen Viren ins Gesicht“, beschreibt Lübbert.

Wer nicht im Gesundheits­wesen arbeitet, könne schwer erkranken, wenn er sich nicht an die Abstandsregeln hält.

Von bm