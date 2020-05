Leipzig

Der Freizeitpark Belantis wird seine Tore am Freitag, dem 29. Mai wieder für den Besucherverkehr öffnen. Das teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Bisher war lediglich bekannt, dass eine Öffnung noch vor Pfingsten angestrebt werde. „Unter den besonderen Umständen der derzeitigen Situation bauen wir auf das Verständnis und die Unterstützung unserer Gäste, um die notwendigen Anpassungen im Hinblick auf den Betrieb des Freizeitparks sicherzustellen“, teilte Geschäftsführer Bazil El Atassi mit. Der Saisonstart hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie um mehrere Wochen verzögert.

In enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden seien notwendige Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, heißt es. Es wurden Desinfektionsstationen für die Hände sowie entsprechende Beschilderungen installiert, Oberflächen sollen regelmäßig gereinigt werden. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern. Gäste sind verpflichtet, insbesondere im Eingangsbereich, auf Anstellwegen, in den Fahrattraktionen sowie in jeglichen Indoor-Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wer Wasserrutsche oder Achterbahn nutzen will, muss während der Fahrt also eine entsprechende Maske tragen, bestätigt auch Pressesprecher Markus Langnickel. In allen übrigen Parkbereichen sei dies ausdrücklich empfohlen.

Besuchergrenze auf zwei Drittel reduziert

Laut Langnickel wird die maximale Besuchergrenze vorerst auf etwa zwei Drittel der sonst üblichen 8000 reduziert. „Wir planen, das dann Stück für Stück hochzufahren“, so der Sprecher. Zum Saisonstart wird deshalb nur ein begrenztes Ticketkontingent zur Verfügung stehen – der Zutritt zum Park sei zunächst ausschließlich mit einem Onlineticket mit reserviertem Datum und einem Einlass-Zeitfenster möglich. Auch für Gäste, die bereits über Eintrittskarten oder einen Saisonpass verfügen, müssen sich vorab auf www.belantis.de/zeitslot anmelden. Tickets können ab sofort geordert werden. Weitere Fragen etwa zum Saisonstart oder zum Anmeldeprozess werden auf www.belantis.de/offen beantwortet.

Von CN