Start des Lockdowns: Maskenpflicht in der Leipziger City zum Teil wieder aufgehoben

Leipzig

Zum Start des November-Lockdowns herrschte am Montag vor allem eines in der Leipziger City: Ratlosigkeit. Etwa die Hälfte der Passanten trug vorschriftsmäßig eine Maske, die andere Hälfte aber nicht, stellte die LVZ vor Ort fest. Zur Begründung, warum die Mund-Nase-Bedeckung weder Mund noch Nase bedecke, hieß es immer wieder: Man habe nicht gewusst, dass die Pflicht zum Aufsetzen innerhalb des ganzen Innenstadt-Ringes gelte.

Das ist nun aber auch schon wieder Schnee von gestern. Denn am Montagnachmittag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Leipziger Allgemeinverfügung vom 27. Oktober wieder aufgehoben wird. „Mit Inkrafttreten der neuen Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen am 2. November 2020 gelten landesweit einheitliche Regeln“, erklärte Rathaus-Sprecher Matthias Hasberg.

Anzeige

Im Barfußgäßchen wurden am Montag alle Freisitze abgebaut. Auch im legendären „Fürst“ trugen Mitarbeiter die letzten Stühle ins Haus, das nun vorerst geschlossen bleibt. Quelle: André Kempner

Für Leipzig bedeute dies auch, dass das Maskentragen „ab der Veröffentlichung entsprechender Zeitungsanzeigen – voraussichtlich am Dienstag“ nicht mehr in der ganzen City Pflicht ist, sondern nur noch in den Fußgängerzonen. Ansonsten übernehme die sächsische Verordnung die lokalen Festlegungen, wonach zum Beispiel öffentliche Gebäude, Haltestellen, Bahnhöfe, Handels- und Gastronomie-Einrichtungen nur noch mit der Bedeckung aufgesucht werden dürfen.

„Es fällt immer schwerer, den Durchblick zu behalten“, meinte nicht nur Cornelia Flohr, die bei ihrem Einkauf in der Petersstraße aber vorbildlich Maske trug. Bei der Drogerie Müller desinfizierte sie sich noch die Hände. „Obwohl das alles keinen Spaß macht, finde ich es richtig, Beschränkungen zu erlassen“, sagte die Frau aus dem Leipziger Norden. „So lässt sich Corona sicher am ehesten zurückdrängen. Ich möchte bald wieder verreisen.“

iPad-Zählung bei Hugendubel , Ampel bei Breuninger

Für viele Händler waren die neuen Beschränkungen nichts Neues. „Jetzt dürfen wir nur noch einen Kunden auf zehn Quadratmeter Fläche ins Geschäft lassen, im Juni war es ein Kunde auf 20 Quadratmeter“, erinnerte Henriette Müller, die Filialleiterin bei Hugendubel. Die Kundenzahl werde nun wieder mit einem iPad am Eingang registriert, beim Erreichen der Grenze von 220 notfalls kurz um Geduld gebeten.

Henriette Müller, Filialleiterin bei Hugendubel, zählt per iPad, wie viele Kunden gleichzeitig im Geschäft sind. Bei 200 wird um Geduld gebeten. Quelle: André Kempner

Nebenan bei Breuninger zeigte sogar eine Ampel am Eingang, ob die erlaubten 800 Kunden schon erreicht sind. Sie stand klar auf Grün.

Fast alle Freisitze waren am Montag schon abgebaut, weil Gastronomen sachsenweit nur noch „mitnahmefähige Speisen zur Abholung und Lieferung“ anbieten dürfen. Ob ein Verzehr direkt vor der Tür erlaubt ist, blieb bei der alten wie neuen Verordnung unklar. „Wir können nur zumachen“, bedauerte Sven Geyer vom Traditionslokal Zill’s Tunnel. Dabei gehöre der November mit dem beliebten Gänsebraten-Essen zur umsatzstärksten Zeit des Jahres. „Bisher haben wir keinen Cent Unterstützung vom Staat erhalten. Ich hoffe, dass es diesmal auch für uns Entschädigung gibt.“

Bei Breuninger zeigt eine Ampel, ob die Kunden noch in das Modehaus dürfen. Quelle: André Kempner

Lockdown im Weihnachtsgeschäft trifft Händler stärker als im Frühjahr

Diese Woche sollte eigentlich der Aufbau des Weihnachtsmarktes starten, so Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden-Hauptbahnhof. „Der Lockdown im Weihnachtsgeschäft ist für viele Gastronomen und Händler schlimmer als der im Frühjahr – wirklich existenzbedrohend.“ Einige Leipziger Hotels hätten schon angekündigt, wegen des Verbots touristischer Beherbergungen vorerst zu schließen, berichtete Christian Kohnert, Manager des „Premier Inn“ an der Goethestraße. Für dieses nagelneue Hotel gelte das zwar nicht. „Genau vier Wochen nach der Eröffnung muss ich aber nun einen Teil unserer 21 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Dabei haben viele Hotels und Gastronomen hohe Summen in die Hygienestandards investiert.“

Laut Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) stellt die Stadt noch diese Woche zusätzliche Schilder in der City auf. Sie sollen bei der Orientierung helfen, in welcher Straße nun die Maskenpflicht gilt und wo nicht. Vergangene Woche seien bei Kontrollen 1173 Verstöße geahndet worden – meist mit 60 Euro Bußgeld.

Von Jens Rometsch