Stefan Hertel: Ein Schmölener im krisengeschüttelten Corona-Hotspot Texas

Bennewitz/Houston

„ Houston, wir haben ein Problem“, lautet das inzwischen geflügelte Wort der Besatzung von Apollo 13 aus den unendlichen Weiten des Kosmos. Mittlerweile aber hat die texanische Metropole selbst ganz irdische Probleme: Nach Ölpreisschock, Zika-Virus und Hurrikan Harvey sorgt Corona aktuell für dramatisch steigende Fallzahlen.

Mittendrin statt nur dabei ist seit fünf Jahren der Muldentaler Stefan Hertel. Er stammt aus dem Bennewitzer Ortsteil Schmölen und befindet sich gerade im Vaterschaftsurlaub: „Von Staats wegen gibt es so eine Betreuungszeit eigentlich nicht. Aber da ich in einer großen Firma beschäftigt bin, wird das sozusagen innerbetrieblich ermöglicht.“

„All unsere Lieben sind wohlauf“

Regelmäßig stehe er mit Angehörigen und Freunden zu Hause in Deutschland in Verbindung. Natürlich verfolge er die Meldungen über Corona und freue sich, dass alle Lieben gesund seien: „Auch unsere inzwischen vierköpfige Familie ist wohlauf. Im August wurde unser zweites Töchterchen geboren.“

Auch wenn Schmölen und Houston fast 10000 Kilometer voneinander entfernt seien, ähnelten sich die Sorgen der Bewohner doch sehr: „Ich denke da nur an die schlimmen Überschwemmungen nach dem tropischen Wirbelsturm Harvey. Fast drei Wochen waren wir in unserem Appartement eingeschlossen. Das erinnerte mich an die Flut 2002 im Muldental.“

Besuch des Gymnasiums in Wurzen

Die Katastrophe von einst hatte der heute 34-Jährige hautnah miterlebt. In Wurzen besuchte er das Gymnasium, studierte danach Physik in Leipzig und ging im Anschluss nach Neuseeland, um an der Victoria University of Wellington seine Doktorarbeit zu schreiben. Im Land der Kiwis lernte er auch seine Frau Camille kennen. Sie ist Französin und ebenfalls promovierte Physikerin.

Auf einer wissenschaftlichen Konferenz ermutigte ihn ein Manager von Shell, sich beim Ölmulti in Texas zu bewerben. Hertel folgte dem Rat und wurde genommen. Doch kaum fing er an, wurde der Markt durch die Förderung von Schiefer-Öl überschwemmt – die Preise stürzten in den Keller. „Wir befanden uns im ständigen Krisenmodus“, erinnert sich der Muldentaler.

„Permanente Unsicherheit“

Zwar hätte er in der Firma bleiben können, sagt Hertel. Doch wegen der permanenten Unsicherheit wechselte er voriges Jahr im Sommer zu Chevron, der zweitgrößten Ölfirma in den USA. „Meine Frau arbeitet als Post-Doktorandin an der Universität von Houston. Zusammen meistern wir diese alles andere als leichten Zeiten.“

Houston gilt aktuell als Corona-Hotspot. Die Bewohner der Metropole am Golf von Mexiko hätten lange gehofft, dass ihnen das Schicksal von New York erspart bleiben könne, schließlich sei die Bevölkerungsdichte nicht ganz so hoch und fahren nicht so viele Leute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: „Doch etwas zeitversetzt trifft es uns nun ähnlich hart.“

Restriktionen nun auch in Texas

In geschlossenen Räumen bestehe Maskenpflicht, die Kindergärten seien geschlossen. „Gerade für berufstätige Eltern ist das eine riesige Herausforderung“, sagt Hertel. Er weiß, dass es in Deutschland ähnlich schwierig war. „Dadurch, dass Camille und ich vor allem am Computer arbeiten, können wir abends, wenn die Kinder im Bett sind, einiges nachholen.“

Die Welt werde gerade in der Pandemie zum Dorf, so der Muldentaler. „Vieles von dem, was ich aus Sachsen höre, erleben wir hier nahezu 1:1.“ Houston grüßt Schmölen! Auch wenn er sich wohlfühlt in Texas, sei nicht ausgeschlossen, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. „Aber dann müsste Camille eine weitere Fremdsprache erlernen. Also bleiben wir besser, wo wir sind.“

Von Haig Latchinian