Das Finanzamt Grimma erweist sich derzeit für zahlreiche Firmen als Retter in der Not. Amtsvorsteher Jürgen Stieff und seine rund 300 Mitarbeiter haben derzeit eine regelrechte Antragsflut zu bewältigen. Zahlreiche Unternehmen müssen sich finanziell Luft verschaffen, um nicht in Not zu geraten.