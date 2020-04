Streaming-Paket aus Leipzig mit Konzert, Lesung und DJ-Sets

Leipzig

Der Plan von gestreamten Konzerten des LiveKommbinats wächst. Wegen der Virus-bedingten Beschränkungen bietet der Verein auch in den kommenden Tagen wieder die Möglichkeit, Livemusik von Leipziger Bands via Internet genießen zu können – unter dem Label „United We Stream“.

Am Ostermontag tritt die Band Disillusion um 20 Uhr im Werk 2 auf. Die deutschen Metal-Avantgardisten spielen vor allem Songs des jüngsten gefeierten Albums „The Liberation“. Aus der Shutdown-Not machen Disillusion machen eine Tugend, so versprechen sie, und kündigen ein mit viel Aufwand und Liebe zum Detail gezündetes, cineastisches Metalfeuerwerk in Sound und Bild an. Der Vorteil immerhin: Insbesondere Fans aus Übersee, die noch nie ein Konzert der Band besuchen konnten, haben nun die Chance, Disillusion live zu sehen.

Sicherheits-Abstand ist garantiert

Am Dienstag gibt’s dann Beschallung aus dem Mjut von 19 Uhr bis Mitternacht von Alto Bloom, Sui, DJ Maik, DJ Detox und Translucid. Am Mittwoch, dem 15. April, folgt eine Lesung aus dem Conne Island zum Buch „These Girls“ Über prägende Role Models von den 1950ern bis heute; Beginn ist um 19 Uhr. Freitag präsentiert sich der Polyesterclub live im Noch Besser Leben. Zu den Special Guests gehören John Reed (IG Funk & Soul / FatMonoVille) und Bob Karli aka DJ Dørbystarr (Solution Disko Soundsystem / Cafunè Social Club). Sie und Kollegen legen mit zwei Metern Sicherheitsabstand ab 21 Uhr auf.

„Inhaltlich ist es uns wichtig, auf kulturelle Vielfalt zu achten und verschiedene Formate anzubieten wie Clubnights, Slams, Theatervorführungen, Kinderprogramm, Konzerte, Lesungen“, so das LiveKommbinat. Alle weiteren Infos und Links zu Streams stehen auf https://leipzig.unitedwestream.org/ sowie auf der Facebook-Seite des Livekommbinats.

Die Leipziger Clubs hoffen bei den Streams auf Unterstützung durch Spenden. Wer ein Club-Soliticket kauft, der hilft, die bedrohliche finanzielle Lage zu mildern.

Von Mark Daniel