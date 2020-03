Zu wenig Schutzmasken: Ost-Textilindustrie fordert Preiszuschlag für einheimische Hersteller

Chemnitz

Die ostdeutsche Textilindustrie fordert Konsequenzen aus der aktuellen Corona-Krise zu ziehen. Um Engpässe bei Atemschutzmasken in Zukunft zu verhindern, müssten endlich die Vergaberichtlinien geändert werden, nach denen Krankenhäuser die Ware bisher bestellen müssen, fordert der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti).

"Seit Jahren kämpft die Textilbrache darum, die Vergaberichtlinien so zu formulieren, dass auch Anbieter aus dem Inland eine Chance haben", sagte vti-Hauptgeschäftsführer Jenz Otto am Dienstag der LVZ. "Unsere Bemühungen werden seit Jahren nicht erhört. Die Folgen spüren wir jetzt." Denn inzwischen gebe es in Europa kaum noch Hersteller, die medizinische Atemschutzmasken liefern können. Kurzfristig lasse sich die Produktion daher kaum hochfahren.

Denn bisher entscheide nur der Preis - und da hätten Anbieter, die in Deutschland produzieren, keine Chance. Die Aufträge gehen fast immer nach China. "Möglicherweise ist nun der Zeitpunkt, das zu ändern", sagte Otto. In den neuen Vergaberichtlinien sollte "zumindest eine Abnahme von Mengen, die eine Produktion in Inland aufrecht erhalten" vorgesehen werden. Hier müssten dann auch höhere Preise in Kauf genommen werden, damit sich die Produktion rechne. "Ziel muss es sein, dass wir entsprechende Strukturen auf Dauer aufrechterhalten können."

Von Frank Johannsen