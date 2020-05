Thermen wegen Corona dicht: Heilbäderverband fordert Öffnung von Riff & Co.

Bad Lausick

Als das Team des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbades „Riff“ nach der Zwangsschließung Mitte März die im Spätsommer obligatorische Revision vorzog, war das ein cleverer Schachzug: Man wollte die Zahl der Schließtage strikt begrenzen. Dass aber selbst sechs Wochen später eine Perspektive fehlt, ist nicht nur für die Bad Lausicker eine große Belastung. Die Forderung sächsischer Kurorte nach einer Öffnung der Thermen bis spätestens Monatsende spricht ihnen aus dem Herzen.

Verband: Infektionszahlen sinken

Weil die Thermen samt der angeschlossenen Kur-Einrichtungen in Sachsens Kurorten und Heilbädern pausieren müssten, „sind Aktivitäten zur Gesundheitsvorsorge und sportliche Betätigungen im nassen Element nicht möglich. Für Menschen aller Altersgruppen, die sich selbst aktiv für ihre Gesundheit engagieren wollen, ist das eine gravierende Einschränkung, ebenso für Familien mit Kindern“, sagt Helfried Böhme, Geschäftsführer des Sächsischen Heilbäderverbands. Angesichts sinkender Infektionszahlen fordere man, die Thermen in den Kurorten unter Beachtung angemessener Schutzmaßnahmen wieder öffnen zu lassen.

EWA: Forderung an die Bundesregierung

Der Verband unterstützt die Petition der European Waterpark Association an Bundestag und Bundesregierung, diese Einrichtungen zum 29. Mai wieder zugänglich zu machen. Gleichzeitig ruft er die Sachsen dazu auf, die Petition zu unterschreiben, damit die erforderlichen 50.000 Stimmen erreicht werden. Bis Donnerstag Mittag zählte die Abstimmung knapp 25.000 Unterzeichner. „Gerade in diesen Zeiten dürfen wir die Gesundheitsvorsorge nicht vernachlässigen“, sagt Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, Präsident des Heilbäderverbandes. Die Zahl der Badegäste lasse sich problemlos kontrollieren und begrenzen. Außerdem werde das Wasser in den Becken kontinuierlich aufbereitet. Es sei sichergestellt, dass alle Bakterien zuverlässig und schnell inaktiviert werden. Da Corona-Viren gegenüber den Aufbereitungsmaßnahmen empfindlicher sind als die meisten Bakterien, ist die Sicherheit der Gäste gewährleistet."

Bad Lausick : Einfach zuschließen geht nicht

„Es geht an die Substanz. Ein Bad kann man nicht einfach zuschließen", sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt. Man habe die Temperatur in den Becken etwas herunter gefahren und Sparpotenziale erschlossen, doch es entstünden eine Menge Kosten, auch wenn kein einziger Gast da sei. Man unterstütze die Petition ausdrücklich. Er teile die Meinung der Experten, wonach eine Ansteckungsgefahr in einem Bad, in dem alles penibel unter Kontrolle sei, viel geringer sei als an Badestränden und Naturgewässern. Eine zügige Wiedereröffnung des „Riffs“, das sein 25-jähriges Bestehen begeht, sei auch wichtig für das benachbarte „Thermen-Resort“, das zurzeit ebenfalls pausieren muss: „Das Bad ist für unsere Gäste dort das Zugpferd.“

Bäder-Fachverbände hätten bereits vor Wochen einen detaillierten Zwei-Stufenplan zur Wiederinbetriebnahme von Freizeitbädern und Thermen erarbeitet, ergänzt Resch. „Wenn die Bäder und Thermen ihn umsetzten, seien Sicherheit und Gesundheit von Badegästen und Mitarbeitern gewährleistet.“

Von Ekkehard Schulreich