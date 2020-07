Trostpflaster für Fans des Leipziger WGT: Das Pest-Fest beglückt Hunderte

Leipzig

Ein Kind hüpft mit verschmierter schwarzer Farbe um den Mund über die Wiese beim Torhaus Dölitz. Dann streckt es verschmitzt seine Zunge heraus, die genauso schwarz bemalt aussieht. Offenbar ein kreatives Kostüm für das Pest-Fest, das von Freitag bis zum Sonntag hier auf dem Gelände des Heidnisches Dorfes stattfand – und einen kleinen Ersatz zum wegen Corona ausgefallene Wave-Gotik-Treffen bieten sollte.

Schmuck , Bühne, Picknick

Drei Tage lang hat sich die große Grünfläche in einen Mittelaltermarkt und zum Treffpunkt der Schwarzen Szene verwandelt. Über 20 Stände sind auf dem Platz verteilt, von geschmiedetem Schmuck über Lederbekleidung zu einem Porträtzeichner ist alles vertreten. Eine Bühne zur musikalischen Untermalung bildet das Zentrum, um das sich die mehreren hundert Besucher an Tischen oder auf Picknickdecken scharen, mit Mindestabstand natürlich. Bier wird aus Tierhörnern getrunken, und wer Hunger verspürt, kann sich an mehreren Buden „Laibereien“ holen. Hexenpfannen, Teufelsrippe oder Schupfnudeln – das Flair eines altertümlichen Dorffestes kommt in aller Hinsicht auf.

Zur Galerie Impressionen vom Pest-Fest am Torhaus Dölitz in Leipzig – ein humorvoller Umgang mit dem Virus und seinen Folgen wie auch ein Trost für alle Fans des ausgefallenen Wave-Gotik-Treffens 2020.

Das Event war eine sehr spontane Aktion der Veranstalter des Heidnischen Dorfes. Normalerweise bildet dieses nur einen Bruchteil des WGT, das sonst jedes Jahr zu Pfingsten tausende Gäste aus aller Welt in die Stadt zieht. Als in der sächsischen Verordnung eine Lockerung besagte, dass Spezialmärkte unter 1000 Personen wieder erlaubt seien, wurde die Chance genutzt. Die Veranstalter schrieben ans Ordnungsamt, bald darauf war die Zusage da. Eine Erleichterung für Händler sowie Fans der Schwarzen Szene.

Der Weg zum Pest-Fest führt über eine Brücke, unter der die Mühlpleiße ruhig vor sich hin plätschert, und durch das beeindruckende Holztor des Torhauses Dölitz. Von weitem erklingen lautes Lachen und mittelalterliche Musik. Auf der von Wald umgebenen Wiese findet man Menschen aller Altersklassen, manche tragen aufwendige Kostüme mit Liebe zum Detail in Make-Up und Schmuck, andere sind alltäglich angezogen – Hauptsache, etwas Schwarzes ist dabei.

„Das hat mir sehr gefehlt“

„Das Zusammensein hat mir sehr gefehlt. Es ist schön, wieder so rumlaufen zu dürfen, wie man möchte, ohne in der Bahn komisch angeschaut zu werden“, erzählt Vanessa (22). Auch wenn es nur einen schwachen Trost bedeutet, ist sie froh, bekannte Gesichter zu sehen und einen Raum zu haben, wo die Szene sich treffen und ausleben kann.

Am meisten vermisst jedoch werden die großen Live-Bands. „Die Masse an Menschen, das riesige kulturelle Angebot, die Bandbreite an Musik – normalerweise ist in der ganzen Stadt etwas los“, meint Steven (33), der das Pest-Fest als „Light Version“ des WGTs bezeichnet. Aber da dieses Jahr keine Festivals stattfinden dürfen, freut es mich, dass so etwas Kleines noch umgesetzt werden konnte.“ Mehrfach erwähnen die Besucher, dass die Veranstaltung sie an die Anfangszeiten des Treffens 1992 erinnere, sie an die Wurzeln zurückführt.

Händler schöpfen Hoffnung

Auch den Händlern, die sonst seit Ostern von Markt zu Markt fahren, gibt das Pest-Fest Hoffnung. Schmied Nico Weise (42) erzählt, wie er die letzten Monate nur von Erspartem lebte und nun wie alle anderen kurzfristig von dem Event erfahren hat. In dieser Variante fehlt zwar der internationale Aspekt des WGTs, da nur in der Region geworben wurde und so kurzfristig keine Reisenden aus dem Ausland kommen konnten, aber trotzdem ist die Szene zahlreich erschienen. „Zuhause allein zu schmieden, ist nicht ansatzweise so schön wie vor Publikum. Den sozialen Aspekt habe ich sehr vermisst. Man merkt, dass die Leute gut drauf und dankbar sind, hier zu sein.“

Übrigens: Die Zunge des eingangs erwähnten Kindes wurde nicht bemalt – die dunkle Eiscreme hat für die Färbung gesorgt. Fröhlich und genüsslich am Inhalt der Waffel schleckend, ist es weitergeschlendert.

Von Elsa Hädge