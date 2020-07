Thomas-Organist Ullrich Böhme zieht es durch: An den sechs Ferien-Samstagen laden er und fünf Kollegen von internationalem Rang zum Bach-Orgel-Festival in die Thomaskirche. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Bach-Orgel von Wöhl, die ihren 20. Geburtstag feiert. Wegen der Corona-Pandemie passen nur rund 250 Gäste in die Kirche, zum Ausgleich spielen alle Organisten ihre Konzerte doppelt