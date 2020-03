Trotz Corona: Cosplayer bevölkern Clara-Park in Leipzig

Leipzig

Eitel Sonnenschein statt Krisenstimmung – das war es zumindest für einige junge Leute am Samstagmorgen im Clara-Zetkin-Park. Weil die groß angekündigte Manga-Comic-Con im Rahmen der Leipziger Buchmesse nicht stattfinden konnte, trafen sich über 50 Kostüm-Fans spontan in Leipzigs grüner Mitte. Aufmerksam beäugt wurden sie nicht nur von so manchem Spaziergänger, sondern auch vom Leipziger Ordnungsamt.

Trotz der Absagen Freunde treffen

Die vier Freunde Nora (17), Anna (18), Michelle (22) und Frederic (26) wollten sich von den vielen Corona-Absagen nicht beirren lassen. Lange geplant war eigentlich ein verlängertes Wochenende mit einem Besuch der Manga-Comic-Con von Donnerstag bis Sonntag. „Wir wollten so viele Leute treffen, die wir sonst nur aus der Cosplay-Community im Netz kennen“, erklärt Michelle. Einige Freunde, die von weiter weg kämen, seien nun zu Hause geblieben und auf den Hotelkosten sitzen geblieben. „Wir sind deshalb ganz froh, dass doch etwas stattfindet, und wir ein paar Leute sehen können“, fügt Anna hinzu.

Zu sehen: Die vier Freunde Frederic (26), Anna (18), Nora (17) und Michelle (22). Quelle: Max Hempel

Einige Meter weiter ziehen Kathrin Beukel und Yannick Schlesser die Blicke vieler Parkbesucher auf sich – was wohl an dem opulenten Auftritt von Yannick liegt. Der junge Mann hat sich eine schwere schwarze Kutte umgeworfen, sein Gesicht verschleiert und die Kettenhandschuhe inklusive Schwert angelegt. Er wandert heute als Ring-Geist, in Anlehnung an die Fantasy-Filme „ Herr der Ringe“, durch die Gegend.

Desinfektionsgel und Abstand halten

Doch bei all dem Spaß im Grünen, wie gehen die Cosplayer mit dem möglichen Ansteckungsrisiko um? Schlesser und Benkel sind sich dessen durchaus bewusst. „Nun ja, wir haben beide Handschuhe und ich eine Maske“, sagt Schlesser. Seine Begleiterin Benkel zeigt auf ihren Rucksack.„Und ich habe noch Desinfektionsgel dabei.“ Außerdem gelte für die beiden: Abstand halten.

Trotzdem, die ein oder andere Umarmung oder Knuddler sind in der großen Menge dann doch zu sehen. Das entgeht auch dem Ordnungsamt nicht, das aufmerksam die bunte Szenerie betrachtet. Nach einer halben Stunde sprechen die Herren von der Behörde mit den Veranstalterinnen – das sind Janina (21) und Bex (17), wie sich die 17-Jährige in der Cosplayer-Szene nennt. Worum ging es? „Wir müssen darauf achten, dass nicht mehr als 200 Menschen hier zusammenkommen“, sagt Bex. Und das würde die Gruppe auch einhalten, versichert Janina.

Trotz Coronavirus: Cosplayer treffen sich im Clara-Zetkin-Park. Quelle: Max Hempel

Das Ordnungsamt hat Auflagen gemacht

„Wir wollten das Wochenende nicht komplett ausfallen lassen und haben deshalb über Instagram ein paar Leute zusammengetrommelt“, fügt Janina hinzu. Mit dieser Idee sind die zwei nicht alleine. Andernorts werben Veranstalter für kleinere Ersatz-Events.

Die Veranstaltung sei übrigens ganz normal beim Ordnungsamt sowie dem Grünflächenamt der Stadt Leipzig angemeldet. Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage seien die zwei jungen Frauen auf die Vorsichts- und Hygienemaßnahmen hingewiesen worden. „Wir haben einige Vorgaben bekommen und das an alle Teilnehmer weitergegeben “, sagt Bex. Noch bis in den frühen Nachmittag soll das Treffen stattfinden. Dann gehen wieder alle getrennter Wege. Für die Cosplayer war der Tag im Park so zumindest ein kleines Trostpflaster.

Lesen Sie auch:

Von Max Hempel