Dank einer Ausnahmegenehmigung kann die Leipziger Thomaskirche am Sonntag zwei Gottesdienste mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern feiern. Voraussetzung sei, dass sich die Besucher am Eingang in Teilnehmerlisten eintragen, teilte die evangelische Kirchgemeinde am Donnerstag mit. Zudem gälten Hygieneregeln wie Abstandhalten und das Tragen einer mitgebrachten Atemschutzmaske. Die zur Verfügung stehenden Sitzplätze würden markiert.

Beide Gottesdienste gestalten demnach Pfarrer Martin Hundertmark und Thomasorganist Ullrich Böhme. Die Gottesdienste beginnen den Angaben zufolge um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Die Kirche werde jeweils 20 Minuten vorher geöffnet, der Einlass sei nur an zwei Türen möglich. Sobald die zulässige Besucherzahl erreicht sei, sei kein Einlass mehr möglich. Besucher, die typische Symptome einer Coronavirus-Infektion aufweisen, würden nicht eingelassen.

Die Teilnehmerlisten werde die Gemeinde im Anschluss für vier Wochen unter Verschluss halten und dann vernichten, hieß es weiter: „Nur bei einem begründeten Infektionsverdacht werden die Listen dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig ausgehändigt.“ Außerdem werde die Thomaskirche auch weiterhin online Motetten und Gottesdienste anbieten.

Infolge der jüngsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen hatte Sachsens Landesregierung seit dem 20. April wieder Versammlungen von Religionsgemeinschaften zugelassen, jedoch mit maximal 15 Teilnehmern. Die Thomaskirche, die in der Regel mehrere Hundert Gottesdienstbesucher begrüßt, hatte daraufhin erklärt, dies komme nicht infrage, weshalb man an einem eigenen Konzept arbeite.

