Überraschte Künstler: Was das Streaming von „Krabat“ im Lindenfels alles bewirkte

Leipzig

Es war ein Experiment, und es ist geglückt: Am Samstag zeigte der Lindenfels Westflügel seine „Krabat“-Inszenierung erstmals per via Live-Stream – als Alternative zu den verbotenen Aufführungen vor Saalpublikum. Das Ergebnis ist in vielerlei Hinsicht überraschend.

Durch Licht und mehrere Kameras, die Nahaufnahmen ermöglichten, entstand auch auf dem heimischen Bildschirm die Mystik der Arbeit von Charlotte Wilde (Gesang und Musik), Michael Vogel und Stefan Wenzel (beide Spiel) um das Waisenkind, das in der Mühle im Koselbruch Unterschlupf bekommt, aber in die Fänge der schwarzen Macht gerät.

Jetzt LIVE! Westflügel Leipzig zeigt "Krabat" Ein Theaterabenteuer mit Puppen, Masken und Musik für Jugendliche ab 12... Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Samstag, 21. März 2020

Inszenierung funktioniert auch online

Obwohl die Sprechparts der Figurenspieler durch das Raummikro nicht immer zu verstehen waren – die Kraft der Inszenierung ist auch online zu spüren. Leider fielen die letzten Minuten einem technischen Problem zum Opfer, dennoch schickten viele Zuschauer positive Kommentare, natürlich immer das Bedauern eingeschlossen, nicht physisch im Saal gewesen sein zu können.

Im Nachhinein war Charlotte Wilde überrascht, „wie präsent ihr beim Spielen das Publikum war“. Michael Vogel betonte, wie „ungeheuer kräftezehrend“ er die Vorstellung „ohne einen Austausch mit dem Publikum“ empfand. Technisch interessant fand Westflügel-Sprecher Matthias Schiffner den „Wechsel zwischen Totalen und Nahaufnahmen, die sonst im Theater nicht besteht. Dennoch blieb der Live-Charakter bestehen.“ Außerdem war es für ihn spannend, über einen Chat mit Anderen während der Aufführung zu kommunizieren.

Neuer Mut dank Spenden

Die zwischenzeitliche Zuschauer-Spitzenzahl lag bei 325; auch die LVZ hatte über ihre Facebook-Seite den Vimeo-Link geteilt. Der finanzielle Aspekt macht den Künstlern, die zuletzt keine Einnahmen mehr hatten, ebenfalls Mut: Über das Portal Betterplace überwiesen allein am Samstag 39 Personen 1000 Euro. Dazu gab es Direktüberweisungen auf das Vereinskonto und Ticketspenden; seit dem 17. März kamen damit bisher über 1200 Euro zusammen. „All das sind tolle, wichtige Zeichen für die Künstlerinnen und Künstler, nicht aufzugeben und etwas Gemeinsames mit dem Publikum zu erleben – auch auf Distanz“, so Schiffner.

Das Lindenfels-Team hofft, bis Mitte April 7000 Euro zusammen zu bekommen, um vereinbarte Gagen zahlen und Einnahmeausfälle teilweise kompensieren zu können. Am Sonntag wird das Gefilmte vom Samstag auf www.westfluegel.de noch einmal zu sehen sein; am Montag gibt Sängerin Jasmin Graf mit Gitarrist Criss Noack via Facebook (crizz.band) und Instagram (jasmin_graf_official) ein Konzert mit eigenen Stücken und Coversongs.

Von Mark Daniel