Für viele Kulturschaffende in Leipzig ist es ein Experiment: in Zeiten von Verboten öffentlicher Aufführungen wegen des Corono-Virus’ die Projekte als Livestream online zu zeigen. Was am Samstag rund um die „Krabat“-Übertragung des Lindenfels Westflügel geschah, dürfte zahlreichen Künstlern Mut um Überleben machen.