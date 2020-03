Leipzig

Die Universität Leipzig verschiebt den Beginn von Vorlesungen und Seminaren im Sommersemester auf frühestens 4. Mai. Auch die Hochschulen stünden in der Verantwortung, ihren Beitrag zu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, erklärt Rektorin Beate Schücking in einer Pressemitteilung vom Donnerstagvormittag. „Daher sagen wir ganz klar: Liebe Studierende, reisen Sie noch nicht an, woher auch immer.“

Wie berichtet, treffen sich am Montag die Rektoren aller sächsischen Hochschulen. Dort werde es eine Abstimmung über den genauen Termin geben, wann wieder Lehrveranstaltungen mit direktem Kontakt von Menschen stattfinden. „Wichtig ist uns aber die Botschaft, dass wir die Universität nicht schließen. Wir werden weiter forschen und lehren. Für die Lehre wollen wir digitale Formate umsetzen, wo immer das möglich ist“, sagt Schücking.

Ansteckungsgefahr mit Coronavirus minimieren

Auch die Handelshochschule Leipzig (HHL) setzt jetzt ganz auf digitale Lehrveranstaltungen, um die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus zu minimieren. Die akademische Präsenzlehre setzt die HHL „mit sofortiger Wirkung vorerst bis zum 5. April aus“, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstagvormittag. In dieser Zeit haben die Studenten keinen Zugang zum Campus. Die für 23. März geplante Immatrikulationsfeier wird verschoben. Forschungsbetrieb und Studienbetreuung sollen mit digitaler Kommunikation und möglichst von zu Hause aus weiterlaufen. Die Lehrenden geben ihre Kurse entweder digital oder – wenn dies nicht sinnvoll sei – erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) hatte am Mittwochnachmittag empfohlen, den Semesterstart flächendeckend zu verschieben. Von den übrigen Leipziger Hochschulen – der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, der Hochschule für Gestaltung und der Hochschule für Musik und Theater gibt es dazu bislang noch keine konkrete Entscheidung.

Von LVZ