VW verlängert Werksschließung in Sachsen bis 9. April

Zwickau/Dresden

VW lässt seine Werke in Sachsen länger dicht: Wegen der Corona-Krise bleiben die Fabriken in Zwickau, Dresden und Chemnitz vier Tage länger als zunächst geplant dicht – bis 9. April. In der Nacht zum 10. April wolle man die Produktion dann wieder hochfahren, kündigte VW an. Bisher hatte der Konzern den 6. April angepeilt.

„Wir arbeiten an einem umfangreichen Maßnahmenpaket, um bald wieder produzieren zu können“, sagte Andreas Tostmann, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen. „Dabei greifen wir auch auf unsere Erfahrungen in China zurück, wo mittlerweile fast alle unsere Werke wieder produzieren.“

80.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Grund für die Verlängerung seien der schwindende Absatz und die angespannte Materialversorgung. Zudem wolle man das Ansteckungsrisiko der Mitarbeiter verringern. Neben den drei sächsischen Werken bleiben daher auch alle anderen deutschen Werke bis 9. April geschlossen. Insgesamt 80.000 Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit.

Auch in Sachsen habe VW für „für einen Großteil der Beschäftigten Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt“, ergänzte ein Sprecher in Zwickau auf LVZ-Anfrage. Eine genaue Zahl wollte er nicht nennen. Insgesamt hat VW in Zwickau, Dresden (Gläserne Manufaktur) und Chemnitz (Motorenwerk) rund 10.000 Mitarbeiter. „Mit Genehmigung durch die Regionaldirektion Sachsen wird dann für die betroffenen und anspruchsberechtigten Beschäftigten Kurzarbeitergeld beantragt.“

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität“, sagte Produktionsvorstand Tostmann. „Wir werden dafür sorgen, dass sie hier sichere Arbeitsplätze vorfinden, wenn wir die Produktion und Logistik wieder hochfahren.“ Geplant sei, die Kurzarbeit mit der Nachtschicht vom 9. auf den 10. April zu beenden und die Werke wieder hochzufahren.

VW schafft größere Abstände am Band

Die Zeit will der Konzern nun nutzen, um die Teileversorgung wieder anlaufen zu lassen –und zugleich die Sicherheit im Werk erhöhen. „Wir müssen uns auf den Wiederanlauf vorbereiten”, sagte Konzernchef Herbert Diess im ZDF. Nötig seien etwa neue Hygienemaßnahmen und größere Abstände an den Bändern. „Ich bin froh, dass wir nun mindestens drei Wochen Zeit haben, uns neu zu organisieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, so umzubauen, dass sich keiner anstecken wird.“

Ob dann ab 10. April alle Mitarbeiter sofort wieder voll arbeiten können, wollte Diess nicht garantieren. „Es wird davon abhängen: Wie schnell können wir diese Krise beherrschen?“ Im Fall einer längeren Talfahrt werde diese „sicher negative Einflüsse auf unser Geschäft haben“, räumte er ein. „Wir gehen aus einer starken Position in diese Krise.Aber unsere Verkäufe weltweit stehen. Wir machen keinen Absatz, wir machen keinen Umsatz außerhalb Chinas.“ Der Ausfall sei für VW gravierend. Dies sprach von bis zu zwei Milliarden Euro pro Woche koste der Stillstand den Konzern.

VW hatte die Produktion in seinen Werken in Sachsen und am Donnerstag vergangene Woche gestoppt. Zunächst war nur von zwei Wochen die Rede. Jetzt werden es drei. Von der Schließung betroffen ist neben den deutschen Standorten auch das VW-Werk in Bratislava, wo unter anderem der Porsche Cayenne montiert wird. Auch dort wurde die Schließung jetzt bis 9. April verlängert. Die Fabrik in der Slowakei liefert zudem Teile für den in Leipzig gebauten Porsche Macan. Auch bei Porsche ruht die Produktion seit einer Woche.

Von Frank Johannsen