Väter-Verbot in Kreißsälen von Wurzen und Grimma: „Es ist unerträglich“

Die Muldentalkliniken sahen sich zu dem drastischen Entschluss gezwungen: Für Väter herrscht in den Kreißsälen von Wurzen und Grimma seit wenigen Tagen Betretungsverbot. Der Partner darf bei der Geburt seines Kindes ab sofort nicht mehr dabei sein. So soll in Zeiten von Corona das Infektionsrisiko für Patientinnen, Mitarbeiter und Neugeborene möglicht gering gehalten werden.

Väter-Sperre sorgt für Empörung bei Paaren

Wie berichtet, hatte der Pandemiestab der Kliniken die Reißleine gezogen. Väter dürfen ihre Partnerin seit dem 27. März weder bei der Geburt unterstützen noch später auf der Wochenstation besuchen. Eine Entscheidung, die laut Klinik-Geschäftsführer Mike Schuffenhauer schweren Herzens getroffen wurde. Und die inzwischen für reichlich Empörung sorgt. Der 31-jährige Nils Spielvogel und seine Frau Theresa sind unmittelbar betroffen. Beide erwarten ihr erstes Kind und fiebern der Geburt entgegen. Einem Moment, den sich eigentlich gemeinsam erleben wollten. „Wir hatten uns ganz bewusst für das Krankenhaus in Grimma entschieden. Nach dem Besuch eines Vorbereitungskurses war klar, dass unser Kind hier auf die Welt kommen soll.“

Werdender Papa will erste Atemzüge miterleben

Genau so klar war für den 31-Jährigen, dass er seiner Frau auf jeden Fall beistehen will. Beide fielen aus allen Wolken, als sie vorigen Freitag die Hiobsbotschaft durch einen Telefonanruf ihrer Hebamme ereilte. „Meine Frau ist in Tränen ausgebrochen, wir beide waren am Boden zerstört“, schildert der 31-Jährige. Die Geburt sei auch für ihn als Mann ein so wichtiger und unwiederbringlicher Moment, der ihm durch die Entscheidung der Klinik nun streitig gemacht werde. Für Nils Spielvogel ist die Vorstellung unerträglich, dass seine Frau die Geburt allein durchstehen muss. „Ich möchte sie unterstützen und natürlich miterleben, wenn unser Sohn seine ersten Atemzüge macht.“ Bisher sei die Schwangerschaft komplikationslos verlaufen. Zur betreuenden Hebamme bestehe ein sehr guter Kontakt. Sie besucht das Paar regelmäßig, zumal der errechnete Geburtstermin schon einige Tage zurückliegt. „Deshalb weiß ich auch, dass die Hebammen mindestens genau so traurig sind über diese Entwicklung wie wir.“

Zum Thema: Warum die Muldentalkliniken keine Väter mehr in den Kreißsaal lassen

Auf ihrer Facebook-Seite „ Kreißsaal Grimma“ haben die Geburtshelferinnen die Paare um Verständnis gebeten. Sie sprechen von einer „traurigen Entscheidung“, die der Pandemiestab getroffen habe. Man hoffe dennoch, dass trotz Besuchsverbots die Gebärenden weiter ihren Weg in die Klinik finden.

Sachsen hat keine Beschränkungen für Geburten erlassen

Nils Spielvogel befremdet vor allem die Tatsache, dass Sachsen für Kreißsäle keine Beschränkungen erlassen hat. „Es gibt keinen Erlass, der ein Verbannen der Väter fordert.“ Dafür allerdings gebe es zahlreiche Stellungnahmen von Hebammenverbänden oder Medizinern, die eine Väter-Sperre sogar für schädlich halten, argumentiert der Bad Lausicker. Erst vor wenigen Tagen forderte die Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( DGPFG) ein Einlenken der betroffenen Kliniken. Familien würden immunbiologisch eine Einheit bilden. Sie zu trennen, mache schon deswegen keinen Sinn, erklärte Frauenarzt und DGPFG-Präsident Wolf Lütje. Väter seien ein Garant für Betreuung und Hilfe bei der Geburt, eine wichtige emotionale Stütze. Lütje fürchtet zudem, dass Geburten ohne Väter traumatisierte Mütter hinterlassen und insgesamt zu mehr Komplikationen führen können.

Klinik: Mit Schließung der Kreißsäle wäre niemandem geholfen

Mike Schuffenhauer betont, dass man den Unmut der werdenden Eltern nachvollziehen kann. „Glauben Sie mir, wir haben diese Entscheidung wirklich schweren Herzens getroffen“, versichert der Geschäftsführer. Den Muldentalkliniken gehe es mit der Väter-Sperre auch darum, die Kreißsäle, in denen an beiden Standorten beengte Verhältnisse herrschen würden, so lange wie möglich offen zu halten. „Denn wir tragen nicht nur Verantwortung für die einzelne Mutter, sondern auch alle künftig Entbindenden. Und wenn wir einen Kreißsaal vielleicht wegen Corona schließen müssten, wäre erst recht niemandem geholfen.“ Zudem bestehe die Möglichkeit für Väter, die Geburt per iPad mitzuverfolgen. Die Meinung der DGPFG akzeptiert Schuffenhauer zwar, gibt allerdings zu bedenken: „Wenn das Gynäkologen so betrachten, ist das ihre Sache. Wir aber müssen uns dem Thema epidemiologisch und aus Sicht der Versorgungssicherheit für alle Patienten stellen.“

Paar weicht wahrscheinlich nach Borna aus

Nils und Theresa Spielvogel erhielten in sozialen Medien viel Zuspruch für ihren Protest gegen die Väter-Sperre. Sie hoffen, die Klinik doch noch zum Umdenken zu bewegen. Notgedrungen verfolgen sie einen Plan B. „Wir werden kurzfristig wahrscheinlich nach Borna ausweichen, zwar kennen wir dort die Gegebenheiten nicht. Aber Hauptsache“, meint der werdende Papa, „ ich kann bei der Geburt meines Kindes dabei sein.“

