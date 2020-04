Vanille und Schoko gegen den Corona-Blues: Eisdielen rund um Borna geöffnet

Landkreis

Ein kleiner Hoffnungsschimmer tut sich derzeit auf: Die Eisdielen öffnen ihre Pforten und geben ein klein wenig das Gefühl von Normalität. Allerorten warten wieder Vanille-, Schoko- und Erdbeereis auf Leckermäuler. Ein Wermutstropfen aber bleibt: Einen Eisbecher gemeinsam mit Freunden im Café genießen, ist nach wie vor tabu.

Backhaus Hennig – der Sicherheitsabstand muss sein

Dennoch: Erlaubt ist, mit Eiskugeln in der Waffel oder im Becher durch den Frühling zu spazieren. Ihren Straßenverkauf haben unter anderem die Filialen des Backhauses Hennig geöffnet. „Am Fenster gibt es alles, was das Herz begehrt“, sagt Geschäftsführer Martin Hennig. Selbst Eisbecher in allen Variationen. Zwar dürften die Gäste nicht in den Filialen sitzen, „aber Eis schmeckt ja auch beim Außerhausverkauf“. Die Verkäuferinnen würden jedoch darauf achten, dass die Wartenden einen Sicherheitsabstand einhalten.

Die ersten Eisbecher hat Manuela Ukrow von der Bornaer Hennig-Filiale schon an die Kunden gebracht. Quelle: Julia Tonne

Die Wintersorten wie Pistazie und Kirsch-Rum hat Hennig für die nächsten Monate aus dem Programm genommen, „im Frühjahr und Sommer sind ohnehin die Obst- und Joghurtsorten gefragt“.

Rast auf der Radtour in Kahnsdorf

Hausgemachtes Streicheis dürfen nach gut zwei Wochen verordneter Schließung jetzt auch Bettina Vater und ihr Mann Matthias im Café Vater in Kahnsdorf wieder verkaufen. „Bei schönem Wetter“ ist das Fenster von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Ich muss sagen, die Leute halten sich an die Abstandsregeln“, hat Bettina Vater festgestellt, seit die Behörde den Eisverkauf wieder erlaubt hat. Aber: Es seien merklich weniger Leute unterwegs seien.

Die Auflagen für die Öffnung sind streng, der Umsatz bei weitem nicht so hoch, wie normalerweise um diese Zeit. „Wir sind ein Familienbetrieb. Uns treffen die verordneten Maßnahmen besonders hart. Bei schönem Wetter ist nämlich der Freisitz oft bis auf den letzten Platz belegt. Dennoch sind wir froh, dass zumindest im Straßenverkauf, sich einige an einer Eistüte erfreuen“, so Bettina Vater. Wie auch Sara und Piete aus Großzössen, die sich auf einer Radtour einen Eisbecher gönnen. „Für die Kinder ist es eine schöne Gelegenheit dem Coronaalltag zu entfliehen“, sagt die Mutti Steffi Hentschel.

Waffeln statt Pappbecher am Deutzener Markt

Eine beliebte Adresse für ein gemütliches und leckeres Eis ist auch das Eiscafé am Markt in Deutzen. Doch auch dort ist der Freisitz derzeit tabu, rot-weiße Absperrbänder weisen darauf hin. Am Fenster aber darf seit einigen Tagen wieder verkauft werden.

Ines, Stefanie und Alex lecken genüsslich ihre Eiskugeln in Deutzen. Quelle: René Beuckert

Inhaberin Katharina Herzog verkündet das „voller Freude“ auf Facebook und auf ihrem Anrufbeantworter. Zugleich weist sie auf die Sicherheitsbestimmungen hin, bittet die Kunden, zwei Meter Abstand zu halten, wofür auch hier Bodenmarkierungen angebracht seien. Statt Waffeln würden vorzugsweise Pappbecher verwendet. Geöffnet ist vorläufig täglich 13 bis 17 Uhr. „Wir sind mit unseren zahlreichen Eissorten bestens auf den Osteransturm vorbereitet“, betont Mitarbeiter Niko Bünger.

Weniger Besucher in Bornaer Eisdiele

Auch Ines, Stefanie und Alex genießen in Deutzen ihre Eiskugeln. „Von Corona haben wir bisher nichts bemerkt und auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist keiner davon betroffen. Heute gehen wir in den Garten. Davor kaufe ich den Kindern gern ein Eis, die unter der sogenannten Coronakrise leiden müssen, weil ihnen der Kontakt zu den anderen Kindern genommen wurde“, bekräftigt Mike Richter.

Im Eiscafé in Borna herrscht kein reger Betrieb. Aber: „Es kommen trotz des schönen Wetters weniger Leute als sonst üblich. Dennoch nutzen einige das Angebot gern“, wie Inhaber Paolo Zanni beobachtet. Der kleine Levi lässt sich sein blaues Eis bei strahlendem Sonnenschein schmecken. „Wir nutzen gern diese Möglichkeit, der Coronakrise etwas zu entfliehen“, sagt seine Mutti Kathleen Vogt.

Von Julia Tonne und René Beuckert