Verschärftes Waffengesetz und Corona machen Mittelalterfreunden das Leben schwer

Wie gerne würden Anja und Hans-Jürgen Hafner wieder in ihr mittelalterliches Zweitleben eintauchen? Wie gerne würden sie und die anderen aus dem Pegauer Verein „Bund der Raben“ ihre historische Handwerkskunst demonstrieren, Ritterkämpfe zeigen und Fragen über das 14. und 15. Jahrhundert beantworten. „Aber durch Corona ist alles auf Eis gelegt“, sagt der Vereinsvorsitzende und sieht die Veranstaltungssaison so langsam den Bach runtergehen. In der Regel dauert diese von Ostern bis Oktober, berichtet Anja Hafner. „So lange wie die Sommerreifen auf dem Auto.“

Ein eigenes Ding machen

Vor 13 Jahren gründeten die gelernte Bürokauffrau und der Metallmodellbauer aus Pegau den Bund der Raben. Heute gehören dem Verein zehn Mitglieder an, Frauen, Männer und Kinder im Alter von 13 bis Anfang 60. Sie kommen aus ganz Mitteldeutschland zusammen: Leipzig, Halle, Magdeburg, dem Erzgebirge. „Wir hatten uns schon immer für das Leben im Mittelalter interessiert und waren früher anderen Gruppen angeschlossen“, erinnert sich die 47-Jährige an die Anfänge. „Aber irgendwann wollten wir unser eigenes Ding machen, uns verbessern und eine Struktur reinbringen.“

Der Pegauer Bund der Raben beim Pfingst-Ritterturnier auf Schloss Trebsen. Quelle: Peter Beissert

Zeitreise mit Experimenten

Das Experimentieren und Ausprobieren des mittelalterlichen Handwerks mache für sie den Reiz ihrer Zeitreise aus. Jedes Vereinsmitglied habe sich eine besondere Fertigkeit und Hintergrundwissen dazu angeeignet. Etwa über das Färben mit Pflanzen, das Nähen, Spinnen oder Wolle machen. In ihren Reihen haben die Raben einen Würfelmacher, einen Heiligenbildmaler, Knochenschnitzer, Wippdrechsler, Nadler und Köchinnen. „Wir haben uns so tief in die Themen reingefitzt, damit wir Auskunft bis ins letzte Detail geben können“, ist Hans-Jürgen Hafner (62) stolz auf die Gruppe.

Im Einklang mit der Natur leben

Von wegen dunkles, düsteres Mittelalter. „Die Menschen hatten auch ihre Freuden und ihren Spaß“, weiß der Pegauer. Welcher Genuss es allein war, ein selbst gebackenes Brot und einen frischen Schinken anzuschneiden. Das Leben im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten, das Genießen mit allen Sinnen. „Sie kannten keine Uhr, sondern dachten mit dem Magen und haben ganz nach ihrem eigenen Biorhythmus gelebt“, beschreibt es Anja Hafner, die gerne mittelalterliche Gerichte mit Honig, Zimt, Datteln, Rosinen, Kardamom und Backpflaumen zubereitet. Kartoffeln und Tomaten müsse man sich vom Speisezettel wegdenken, die gab es im Spätmittelalter noch nicht.

Verschärftes Waffengesetz

Zurzeit ist der Bund der Raben jedoch zum Nichtstun verdammt. Dazu kommen noch ganz andere Sorgen, die nichts mit Corona zu tun haben. Allein die Verschärfung des Waffengesetzes macht ihre Auftritte mit historischen Waffen wie Schwertern, Hellebarden, Beilen und Äxten um ein Vielfaches komplizierter. Bürokratie, Auflagen und Genehmigungen kosten nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld. „Der Sinn und Zweck unseres Vereins ist ja die Gemeinnützigkeit“, erklären Anja und Hans-Jürgen Hafner, „wir machen keinen Gewinn und sind für die Allgemeinheit da. Wir wollen zeittypische Sachen darbieten, nicht, wie sie uns in Hollywoodfilmen gezeigt werden. Und dann werden einem immer wieder Steine in den Weg gelegt.“ Dabei sind die Pegauer gern gesehene Gäste im Volkskundemuseum Wyhra, beim Pfingst-Ritterturnier auf Schloss Trebsen, auf Mittelaltermärkten wie dem Leipziger Umschlag, dem Pegauer Altstadtfest, zur Museumsnacht im Stadtarchiv Wittenberg und natürlich auf ihrer Heimatburg Gnandstein.

Ein Ritterkampf beim Pegauer Altadtfest Quelle: LVZ

Dringend Nachwuchs gesucht

Es gehört schon viel Enthusiasmus dazu, den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren. „Aber wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagt Hafner, der gerne verstärkt Kinder und Jugendliche ab zwölf, 13 Jahren in seinen Reihen haben möchte. „Wir bieten ihnen einen Abenteuerurlaub auf Zeit an“, rührt er die Werbetrommel, „und sorgen sogar für die Ausrüstung. In der Gemeinschaft entwickeln sich Charaktere. Wir möchten ihnen zeigen, dass Mittelalter durchaus bunt, aufregend und innovativ war.“ Interessenten jeden Alters sind jederzeit herzlich willkommen.

Kontakt: 0177/4119587

Von Kathrin Haase