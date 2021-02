Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Donnerstagabend im Nordosten der Stadt eine Party mit zwölf Gästen aufgelöst. Die Beamten seien gegen 21.20 Uhr in eine Wohnung in der Taubestraße in Abtnaundorf gerufen worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Dort trafen sie mehrere Menschen aus verschiedenen Haushalten, die gegen die Corona-Auflagen verstießen.

Zwei Männer im Alter von 18 und 20 sowie eine 24 Jahre alte Frau zeigten den Angaben nach zudem gefälschte Ausweise vor. Sie haben keinen festen Wohnsitz und werden nun einem Richter vorgeführt. Laut Polizei müssen sie sich wegen Urkundenfälschung verantworten.

Zusätzlich zur aufgelösten Party stellte die Bereitschaftspolizei bei Kontrollen am Donnerstagabend bis in die Nachtstunden hinein 20 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung im Leipziger Stadtgebiet fest. „Unter anderem wurde die zulässige Personenzahl überschritten, gegen die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes und gegen die Ausgangssperre verstoßen“, hieß es.

Von jhz