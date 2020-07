Leipzig

Gerald Woehls herrliche Bach-Orgel auf der Nord-Empore der Thomaskirche steht zu ihrem 20. Geburtstag im Zentrum des internationalen Bach-Orgel-Festivals in der Thomaskirche. Dennoch können die sechs Interpretinnen und Interpreten bei Bedarf gern auch an die romantische Sauer-Orgel im Westen wechseln. Das ist schön, ermöglicht es doch Ausflüge in jüngere Repertoire-Welten und hält so die Programme flexibel.

Wenig Überzeugendes aus dem Westen

Bei Ville Urponen, weltweit gefeierter Orgel-Virtuose aus Helsinki, der am Samstag mit zwei Konzerten den neuen Festival-Jahrgang eröffnete, hält sich die Freude darüber dennoch in engen Grenzen. Denn beide West-Beiträge überzeugen eher nicht: Weder Sigfrid Karg-Elerts angeberische Orgelbearbeitung von Wagners Festmusik aus den „Meistersingern“ noch John Granlunds (1888–1962) artig am übergroßen c-moll-Vorbild Bachs entlangmodellierte Tonsatz-Passacaglia überzeugen. Was zum einen an der Substanz liegt, zum anderen aber auch an Urponens Kampf-Rubato, das Wagner den Fluss nimmt und Granlund die spröde akademische Logik.

Anzeige

Subtile Farben und Nuancen

Was Urponen allerdings wirklich beherrscht, das ist das Mischen subtiler Farben und Nuancen auch auf dem riesigen romantischen Instrument. Da drängt sich bei aller Originalität nie der Effekt über Gebühr nach vorn, lassen die Registrierungen immer wieder aufhorchen, ohne dass sie die Grenzen des Schicklichen überschritten.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Everest im Orgel-Himalaya

Die nördliche Bach-Orgel allerdings liegt dem Finnen noch mehr. Nicolaus Bruhns’ (1665–1697) harmonisch ziemlich überraschendes Großes Praeludium nimmt mit seinem barocken Pathos, seiner rhetorischen Prachtentfaltung, seinem ganz auf Wirkung bedachten Kontrapunkt vom ersten Ton an gefangen. Johann Gottfried Walthers (1684–1694) aparte Partita über „Jesu meine Freude“ schmeichelt mit wunderbar weichen und empfindsam eingesetzten Flöten-Stimmen. Und Johann Sebastian Bachs rauschend monumentales und hochvirtuoses Großes e-moll-Praeludium mit Fuge (BWV 548), für viele der Everest in seinem Orgelwerk-Himalaya, markiert erwartungsgemäß den Höhepunkt des Konzertes.

Im Dienst der Klarheit

Zwar bemüht Urponen auch hier reichlich seine Rubato-Neigung. Aber was bei Wagner den Fluss hemmt und bei Granlund die Leere nicht füllt, das tritt hier in den Dienst der Klarheit. Wie Urponen den Toccaten-Einschub, in dem die Fuge sich unvermittelt aufzulösen scheint, wieder einfängt und sinnlich wie logisch zugleich im Kontrapunkt aufgehen lässt, das ist schon ziemlich großes Kino.

Die zweimal 250 in der in aller Corona-Leere ausverkauften Thomaskirche wissen es zu würdigen, auch, dass es überhaupt wieder Live-Musik gibt in den Zeiten der Pandemie. An allen Ferien-Samstagen immer gleich doppelt.

Bach-Orgel-Festival feiert 20 Jahre Bach-Orgel 25. Juli: Thomas Fritzsch, Gambe, und Nikolaikantor Lucas Pohle an der Bach-Orgel spielen Werke von Dietrich Buxtehude (1637–1707), Johann Sebastian Bach und August Kühnel (1645–ca. 1700) 1. August: Thomasorganist Ullrich Böhme spielt Werke von Johann Schneider (1702–1788), Johann Christoph Bach (1742-1897), Leon Boëllmann (1862–1897) und Johann Sebastian Bach 8. August: Olivier Latry, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame de Paris spielt Werke von Johann Sebastian Bach und Bert Matter (geboren 1937) 15. August, Hansjörg Albrecht aus München spiel Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt (1811-1886) und Enjott Schneider (geboren 1950) 22. August: Zsuzsa Elekes aus Budapest spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Elek Hulla (1915–1971), Volker Bräutigam (geboren 1939) und Sigfrid Karg-Elert. Die Konzerte beginnen jeweils um 15 und um 17 Uhr, Karten (10 Euro) gibt’s unter anderem bei der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstr. 1, in den LVZ-Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050 auf www.ticketgalerie.de und an der jeweiligen Tageskasse.

Von Peter Korfmacher