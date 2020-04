Volkshochschulen rüsten für Fortsetzung der Kursangebote digital auf

Landkreis Leipzig

Es geht weiter, nur etwas anders: Wie alle Bildungsstätten mussten auch die beiden Volkshochschulen des Landkreises Leipzig aufgrund der Corona-Pandemie ihre Geschäftsstellen schließen. Doch im Hintergrund tüfteln die Mitarbeiter und Dozenten derzeit eifrig daran, einen Teil des umfangreichen Angebotes aufrecht zu erhalten und setzen mehr denn je auf digitale Übertragungswege.

„Der Blick auf unsere Internetseiten oder ins Facebook lohnt“, lockt Katja Hartmann zum Mausklick am heimischen Computer. Der Marketingleiterin zufolge seien schließlich die Kurse nicht storniert, sondern würden fortgesetzt. Dafür nutze die VHS nun intensiv den Online-Kanal, der zwar keineswegs die Fülle des aktuellen Semesterprogramms ersetze, aber zumindest die momentane Einschränkung überbrücken soll. „Und täglich kommen neue Angebote hinzu“, betont Hartmann.

Gesundheits- und Fitnesstipps per Videobotschaft

Allerdings auf ganz verschiedene Arten. So zum Beispiel per Video, in dem Trainerin Elisa Mayer kleine Tipps gibt, sich gesund zu ernähren und fit zu bleiben. Bereits am Montag startet zudem ein sogenanntes Webinar für Eltern unter dem Titel „Das Recht am eigenen Bild“. Dazu brauchen sich die Teilnehmer lediglich mit Namen und E-Mail-Adresse anmelden und können dann zur festgelegten Zeit und per Konferenzschaltung mit dem Dozenten Oliver Gibtner-Weidlich kommunizieren. Voraussetzungen seien laut Hartmann ein Internetzugang, Webbrowser, natürlich eine E-Mail-Adresse sowie optional Kopfhörer.

Auf ihren Internetseiten präsentieren die beiden Volkshochschulen des Landkreises täglich neue Kursangebote, um das Angebot aufrecht zu halten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Ebenfalls zum Wochenanfang beginnt der Abitur-Vorbereitungskurs Mathematik in der VHS, der eigentlich während der Osterferien vorgesehen war. „Wir haben ihn aber jetzt vorgezogen, und es sind sogar noch Plätze für interessierte Schüler frei.“ Am Montag erfolgt erst einmal die technische Einweisung und tags darauf geht’s dann über die Lernplattform VHS Cloud richtig los.

Zum Thema: Kreative Netzideen im Landkreis Leipzig

VHS stellt frühere Aufzeichnungen ins Netz

Auf bewegte Bilder zum Auffrischen von früheren Inhalten setzen die kommunalen Bildungsstätten Muldental und Leipziger Land in anderen Fachbereichen. Das Zauberwort heißt Video-Streaming. Wer also möchte, kann sich die Aufzeichnung des Expertenvortrages „Hinter den Kulissen des Weltklimagipfels – letzte Rettung für unser Klima?“ im Netz anschauen, der in Kooperation mit der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature am 11. Dezember des Vorjahres stattfand. Oder gar die Folgen von „Koch den Star“ Revue passieren lassen – eine illustre Runde in der Lehrküche des Mehrgenerationenhauses Markkleeberg mit regionalen Promis aus TV, Oper und Schauspiel.

Umfrage zur Familienfreundlichkeit Wie familienfreundlich sind die Städte und Gemeinden in Sachsen? Das wollen Leipziger Volkszeitung, Sächsische Zeitung und Freie Presse gemeinsam herausfinden. Die Evangelische Hochschule Dresden hat dafür mit den drei Zeitungen einen Fragebogen entworfen, den jeder in Sachsen online ausfüllen kann. Uns interessiert, wie familienfreundlich Ihr Dorf, Ihre Gemeinde oder Ihre Stadt ist. Wie gut sind die Schulen, wie kindersicher die Straßen? Ihre Stimme zählt! Die Befragung läuft bis zum 9. April. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Die Daten der Befragung werden anonym erhoben und ohne Personenzuordnung wissenschaftlich ausgewertet. Zum Dank für Ihre Teilnahme haben Sie die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Der Hauptpreis: eine Familienreise an die Ostsee. Hier geht es zur Umfrage: Mitmachen und am Gewinnspiel teilnehmen

Einrichtung steht für Beratung weiterhin zur Verfügung

Darüber hinaus verweist Hartmann noch auf die weitere Möglichkeit der Beratung. „Wir stehen jedem, der Fragen hat, gern zur Verfügung.“ Wie übrigens bei der Beantragung einer Bildungsprämie von bis zu 500 Euro. Der Bund unterstützt hierbei Erwerbstätige mit geringem Einkommen in der berufsbezogenen Weiterbildung.

„Natürlich ist uns bewusst, dass wir in der jetzigen Situation keineswegs das komplette Spektrum der VHS präsentieren können. Wir wollen damit vielmehr die Zeit der vorübergehenden Schließung überbrücken und Angebote für unserer Teilnehmer in der Corona-Krise schaffen“, so Hartmann zum Schluss.

Sämtliche Kursangebote und Videos unter www.vhs-muldental und www.vhsleipzigerland.de

Von Kai-Uwe Brandt