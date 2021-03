Leipzig

Der verschobenen Lieferung von Corona-Selbsttests an die Schulen zum Trotz hat das Evangelische Schulzentrum am Freitag umfangreiche freiwillige Tests für alle Kinder und Jugendlichen der Klassen 5 bis 12 mit Unterstützung der Johanniter Unfallhilfe durchgeführt. Mit Reinhold Schulze-Tammena, seit Januar neuer Schulleiter, sprachen wir über die viel diskutierte weitere Öffnung trotz ebenfalls verzögerter Testpflicht, Präventionsmaßnahmen und den Umgang mit Herausforderungen.

Gut vorbereitet für Tests in Eigenregie: Reinhold Schulze-Tammena, Leiter am Evangelischen Schulzentrum. Quelle: André Kempner

Was haben Sie bei der Mitteilung, dass die Lieferung der Tests wegfällt, gedacht?

Die Information hat uns überrascht, aber nicht unvorbereitet getroffen. Im Vorfeld hatten wir uns für alle Fälle mit Testkits ausgestattet, zum einen über das Landesamt für Schule und Bildung, zum anderen auf dem privaten Markt. Die schnelle Beschaffung und Organisation lag in den Händen der Stellvertretenden Schulleiterin Annett Petzold und der Verwaltungsleiterin Beate Eike und ihrem Team.

Wie beurteilen Sie den Beschluss, trotzdem zu öffnen, obwohl die Testpflicht eigentlich Voraussetzung war?

Natürlich ist das eine Gratwanderung, und ich verstehe die viel geäußerte Besorgnis. Dennoch stehe ich der Öffnung positiv gegenüber. Es gibt eine unverkennbare Videokonferenz-Müdigkeit. Viele Schülerinnen und Schüler sehnen sich nach Begegnung und sind über die weitere Öffnung glücklich. Außerdem sind wir bezüglich der Hygienemaßnahmen gut aufgestellt. Wir tun alles, um neben dem Bildungsauftrag auch den für Daten- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten.

Durch welche Maßnahmen?

Neben den Tests, die ja nur statistische Momentaufnahmen darstellen, haben wir ein präventives System aufgebaut – sämtliche Eingänge sind markiert, um Abstand zu garantieren, es gibt eine klare Aufteilung in Gruppen mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen im Gebäude und zeitlich gestaffelten Unterrichtsbeginn. Das gilt auch für den Hort. Und durch den Wechselunterricht sind die Klassen halbiert. Zudem dokumentieren wir seit Beginn der Coronazeit sehr detailliert das Infektionsgeschehen bei uns. All das funktioniert natürlich nur in einem starken Team, und das habe ich.

Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler für die freiwilligen Tests ein, was sagen die Eltern?

Mit 70 bis 80 Prozent ist die Bereitschaft überdurchschnittlich hoch, das zeigen die Tests in den Abschlussklassen der letzten Wochen. Die Elternschaft bildet ein weites Spektrum ab: Manche hätten Tests am liebsten täglich, andere sehen sie als Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Wir gehen da mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl heran. Letztendlich zählen die gesetzlichen Vorgaben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was erhoffen Sie sich von der heutigen Testung?

Wegen der besagten hohen Abdeckung werden wir auch ohne Testpflicht ein Bild von der aktuellen Infektionslage bekommen und können sofort in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt reagieren. Das ist ein Stück mehr Sicherheit.

In zwei Wochen beginnen die Osterferien – ist diese erneute Zäsur beim Präsenzunterricht gut oder schlecht?

Zunächst fand ich die Unterbrechung problematisch. Doch inzwischen denke ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, um die zwei Wochen auszuwerten und neu zu kalibrieren. Hinzu kommt, dass nach Ostern hoffentlich genügend neue Testkits von den Behörden geliefert werden.

Wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft?

Wir planen in Abschnitten. Jetzt geht es erst einmal bis Ostern, dann gestalten wir die Zeit bis zu den Sommerferien. Wichtig ist für mich die Feststellung: Wir sind nicht hilflos. Ich habe einige Zeit in Kolumbien als Lehrer gearbeitet, dort musste man viel stärker und öfter improvisieren. Krisenfestigkeit herzustellen ist für mich ohnehin ein Lernziel – ganz unabhängig von einer Pandemie.

Von Mark Daniel