Vorne einsteigen ist in Regionalbussen jetzt verboten

Landkreis Leipzig

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Leipzig. Die Regionalbus Leipzig GmbH stellt den Betrieb vorzeitig auf den Ferienverkehr um. Einrichtungen, die sich weiterhin um die Kinderbetreuung kümmern, werden dennoch angefahren.

Busverkehr wird reduziert

Die Einstellung des Schulbetriebs und auch die Reduzierung der Tagesbetreuung für Kinder mit dem einhergehenden Rückgang der Fahrgastzahlen hat eine „bedarfsgegebene Reduzierung des Verkehrsangebotes im regionalen Busverkehr“ zur Folge. Das heißt, ab Montag, 23. März, gilt auf allen Buslinien der Ferienfahrplan. Damit fallen die schulzeitabhängigen Fahrten zum größten Teil weg. Einrichtungen im Landkreis, die weiterhin eine Kinderbetreuung durchführen, werden jedoch mit einem gesonderten Fahrplan weiter bedient. Die für Samstag, 4. April, geplante Inbetriebnahme der Saisonverkehre im Muldental und im südlichen Leipziger Neuseenland wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

Einsteigen nur noch hinten

Mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Busfahrerinnen und Busfahrer und zur Reduzierung des Übertragungsrisikos von Corona-Viren werden wie vielerorts in ganz Deutschland auch bei der Regionalbus Leipzig vom Mittwoch, 18. März, an der Vorneinstieg in den Bus sowie der Fahrausweisverkauf beim Fahrer eingestellt. Diese Regelung gilt bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Für den Fahrgastwechsel stehen somit nur die hinteren Türen der Omnibusse zur Verfügung. Ein besonderes Augenmerk wird derzeit auf die Sauberkeit in den Omnibussen gelegt – Handläufe und Halteeinrichtungen werden verstärkt gereinigt.

Die Fahrgäste werden an der vorderen Bustür über die Änderung informiert. Quelle: Kempner

Die Regionalbus Leipzig hat die Herausforderungen möglicher Infektionen auch intern mit Veränderungen der Arbeitszeiten aufgegriffen. „Wo mehrere Mitarbeiter gleichzeitig tätig sind, versuchen wir, die Arbeitszeiten zu entzerren oder auf Homeoffice umzustellen“, erklärt Organisationsleiter Thomas Fröhner. „Das hat natürlich Auswirkungen auf das Kundengeschäft, insbesondere auf aufwendig zu bearbeitende Kundenbeschwerden, die nicht so zügig wie gewohnt beantwortet werden können.“ Priorität habe natürlich der laufende Busverkehr. Kunden sollten auf telefonische Kontaktmöglichkeiten oder das Kontaktformular auf der Internetseite www.regionalbusleipzig.de auszuweichen.

Kundencenter haben auf

Weiterhin geöffnet haben die Kundencenter in Bennewitz-Deuben und in Zwenkau auf der Pegauer Straße 124. Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr kann man sich in gewohnter Weise zum MDV-Tarif beraten lassen, Fahrkarten erwerben und ABO-Anträge abgeben. „Manche unserer Kunden haben gar keine andere Möglichkeit, an Fahrkarten zu kommen“, erklärt Fröhner dazu. „Sie müssen zum Betriebshof kommen, weil die Verfügbarkeit von Automaten auf die Bahnstationen beschränkt ist und die Möglichkeit, beim Fahrer zu zahlen, momentan wegfällt.“

Alternative Möglichkeiten des Fahrausweiskaufs gibt es beispielsweise über die Handy-App easy.GO. Es gelten weiterhin die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV). Die jeweils aktuellen Fahrpläne werden auf der Internetseite des Verkehrsunternehmens unter www.regionalbusleipzig.de veröffentlicht.

Von Gislinde Redepenning