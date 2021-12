Nur noch neun Thomaner und der Thomaskantor Andreas Reize stehen in der Thomaskirche der Aufzeichnung von zwei Weihnachtsliedern am 22.12.2021. Der Chor hat coronabedingt seinen Betrieb bis zum Jahresende eingestellt. Lediglich drei Auftritte wird die Rumpfbesetzung an Heiligabend und am ersten Feiertag singen. Quelle: Christian Modla