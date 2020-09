Leipzig

Eine neue USA-Tournee des Gewandhausorchesters steht erst in der übernächsten Saison an – wenn sie denn zustande kommt. Überhaupt hat man am Augustusplatz derzeit andere Sorgen so kurz vor Beginn der 240. Spielzeit, über der im Zeichen der Corona-Pandemie so viele Fragezeichen kreisen. Drum hat die Nachricht, dass die Columbia Artists Management, Inc. mit Beginn des neuen Monats ihre Tätigkeit eingestellt hat, noch kein allzu lautes Echo ausgelöst. Dabei ist das, was da am Wochenende in New York passierte, ein Zeichen, dass es wirklich ernst ist – weltweit.

Von Rachmaninow bis Gewandhausorchester

Denn Columbia Artists Management, Inc., liebe- und respektvoll CAMI genannt, das war nicht irgend eine Künstleragentur, Cami, das war die Künstleragentur – seit fast 90 Jahren. Rachmaninow und Stravinsky, Horowitz, Michelangeli und Pollini, Menuhin und Heifetz, Tebaldi und Schwarzkopf, Björling und Tucker, Karajan, Bernstein und Klemperer hatte sie unter Vertrag – und eben das Gewandhausorchester, dessen zahlreiche USA-Tourneen Cami vorbereitete, organisierte und betreute.

„Schmerzliche Entscheidung“

Doch am Samstag bekamen Cami-Künstler weltweit eine verstörende E-Mail: „Nach reiflicher Überlegung“ habe man „die schmerzliche Entscheidung“ treffen müssen, die Geschäfte zum Dienstag einzustellen. Und weiter: „Während unserer 90-jährigen Geschichte in der Unterstützung der Künste und Künstler in New York und auf der ganzen Welt war es eine Freude, Eure Anwälte für Eure Karriere zu sein. Wir glauben weiter an jeden einzelnen von Euch.“ Für die Abwicklung des Geschäfts und die weitere Betreuung der Künstlerinnen und Künstler wurde ein Insolvenzverwalter als Treuhänder eingesetzt.

Keine Einnahmen seit März

Das ist also das Ende. Nach einem runden halben Jahr mit Corona und laufenden Kosten, aber ohne Einnahmen, denn die generieren sich aus den Provisionen der Vertragskünstler, die nur im Konzertfall fällig werden, und Konzerte finden in den USA seit März so gut wie nicht mehr statt. Dennoch stellt sich die Frage, wo eigentlich die vielen Millionen geblieben sind, die Cami in den Jahrzehnten zuvor verdiente.

90 Jahre Strippenzieherei

Wie auch immer: 90 Jahre im Dienst der Künstler und der Kunst – aber auch 90 Jahre der Strippenzieherei, der Einflussnahme, der Macht sind nun Geschichte. Die Zugpferde im Cami-Stall muss diese Nachricht langfristig nicht schrecken. Lang Lang, Anne Sophie Mutter und Daniele Gatti oder Fabio Luisi, natürlich auch das Gewandhausorchester, sie sind so gut im Geschäft, dass sie, sollte die Musikwelt jemals wieder zu ihren alten Gepflogenheiten zurückzukehren in der Lage sein, nahtlos an frühere Erfolge werden anknüpfen können. Zumal fest damit zu rechnen ist, dass mit diesen Namen alsbald Neugründungen von Ex-Cami-Managern zu beobachten sind.

Stars und vielversprechende Nobodys

Schwieriger stellt sich die Situation für die Vertreter aus der zweiten und dritten Reihe dar, deren Karrieren Cami erst noch in Gang bringen wollte. Denn das Geschäftsmodell des US-Giganten brachte die vor allem zusammen mit den Großen unter die Leute. Nach dem Motto: Willst du einen unserer Stars, nimmst bitte auch drei vielversprechende Nobodys. Und nach denen kräht nun kein Hahn mehr.

Das Ende der Macht

Cami ist Geschichte – und mit der Agentur ist es auch ihre Macht. Wie weit die reichte, ließ sich in den letzten Jahren leicht ablesen an den Spielplänen im Gewandhaus. Bei beidem, dem Gewandhaus- wie dem MDR-Orchester standen immer wieder Columbia-Dirigenten am Pult. Und gewiss werden dafür nicht immer nur programmatische oder dramaturgische Gründe ausschlaggebend gewesen sein.

Ärmer und freier

Mit dem Abtritt von Coumbia Artists ist die Musikwelt also nicht nur um einen Riesen ärmer, sondern auch um einiges freier. Ob sie diese Freiheit genießen kann, das indes muss sich erst noch zeigen. Denn eines zeigt das Cami-Ende ganz unmissverständlich: Nichts wird nach Corona mehr so sein wie zuvor.

Von Peter Korfmacher