Leipzig

Das Coronavirus macht den Festivalgängern einen Strich durch die Rechnung: Die Veranstalter haben das Highfield-Festival 2020 abgesagt. Grund dafür ist das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende August. „Ihr habt die letzten Wochen in euren Jogginghosen Zuhause gesessen und mit uns heftig die Daumen gedrückt, dass wir im August gemeinsam mal so richtig durch die Tür boxen können“, so das Team zur Absage. „Doch all den guten Gedanken und Mühen zum Trotz isses jetzt halt so.“

Eigentlich waren vom 14. bis 16. August Tausende Musikfans am Störmthaler See bei Leipzig erwartet worden. Als Acts waren unter anderem Deichkind, die Beatsteaks, Kummer, Clueso, Juju und die Antilopen Gang angekündigt.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Ob Ticketinhaber ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst offen. „Unsere Gäste können sich sicher sein, dass wir sie schnellstmöglich und umfassend über weitere Schritte informieren werden“, hieß es.

Weitere aktuelle Entwicklung zur Corona-Lage in Sachsen und Leipzig im Liveticker.

Von jhz