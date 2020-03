Weiter keine Entscheidung über Kulturveranstaltungen in Leipzig

Leipzig

So geht prompte Reaktion: Unmittelbar nach der Bestätigung des ersten Corona-Falls in Halle an der Saale untersagte die Stadt alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Und damit auch die letzten Unklarheiten ausgeräumt sind, präzisierte man im Rathaus folgendermaßen: „Darunter fallen insbesondere Konzerte, Messen, Musik-, Tanz-, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie religiöse Veranstaltungen.“ Kurz zuvor hatte die Landeshauptstadt Magdeburg ähnlich reagiert auf die ersten nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus in Sachsen-Anhalt und ebenfalls alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Beteiligten abgesagt.

„Wenn das Infektionsrisiko hoch ist“

Nicht anders verhält es sich in Dortmund. In Köln sprach Oberbürgermeisterin Reker eine entsprechende Empfehlung aus, die zur Absage der Lit.Cologne führte – am Tag der geplanten Eröffnung. Im Freistaat Bayern sind alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vom 11. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Italien, mittlerweile komplett abgeriegelt, und Frankreich haben schon vor Tagen entsprechend reagiert, während es im allerdings föderal und nicht zentralistisch verfassten Deutschland von ganz oben bislang nur die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ( CDU) gibt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Nun schob der allerdings nach, er halte Absagen von Veranstaltungen auch mit weniger als 1000 Teilnehmern für sinnvoll – „wenn das Infektionsrisiko hoch ist“.

Ein Plan B nach dem anderen

Und in Leipzig? Geschieht einstweilen wenig. Nach der schmerzlichen Absage der Buchmesse in der vergangenen Woche ließ die Stadtspitze nicht nur ihre Eigenbetriebe, sondern auch alle anderen Veranstalter im Regen stehen, die seither einen Plan B nach dem anderen entwerfen, ohne wirklich etwas tun zu können.

„Ich bin doch kein wirtschaftlicher Selbstmörder!“

Denn die Eigenbetriebe, Gewandhaus, Oper, Schauspiel, Theater der Jungen Welt, selbst der Zoo, sind angewiesen auf Direktiven ihre Dienstherrn. Und wenn freie Veranstalter von sich aus etwas absagen, bleiben sie mit Sicherheit auf den Kosten sitzen, während es sonst immerhin die allerdings sehr vage Hoffnung auf Versicherungsschutz gibt. Dass darum niemand eigeninitiativ Veranstaltungen streicht, dürfte also klar sein. „Ich bin doch kein wirtschaftlicher Selbstmörder!“ – entfuhr es einem, der natürlich namentlich nicht genannt werden will.

Alternativen zur Absage

Und die Stadt? Sitzt. Beisammen. Wahrscheinlich. Es gab Hinweise darauf, dass ab 18 Uhr in der Oberbürgermeister-Stabsrunde beraten wurde, was zu tun sei. Auf die Ergebnisse warten Eigenbetriebe und Veranstalter seit Tagen sehnsüchtig. Denn es gibt ja Alternativen zur Absage. Die Bayerische Staatsoper beispielsweise spielt vor leerem Haus und streamt die Vorstellungen, so dass selbst Quarantäne-Betroffene was davon haben.

„Wir wollen spielen“

Die Oper Leipzig dagegen könnte auch vor 999 Besuchern spielen, wenn es gelänge, die Beteiligten vor und hinter der Bühne rauszurechnen. Denn gut 85 Prozent Auslastung sind hier ohnehin nicht die Norm. Das MuKo-Interim im Westbad ist weit von 1000 Plätzen entfernt, Schauspiel und Theater der Jungen Welt dito. Das Gewandhaus täte sich mit seinen knapp 2000 Plätzen, die in den Großen Concerten im Schnitt zu über 90 Prozent belegt sind, deutlich schwerer. Aber auch hier gäbe es zwischen Wiederholung und Streaming viele Optionen jenseits der Absage. Und aus allen Häusern hört man unisono: „Wir wollen spielen.“

Fragwürdige Entscheidung

Doch es bleibt dabei: Den Rahmen muss die Stadt abstecken. Und da drängt sich der Eindruck nachgerade auf, man habe die Entscheidung so lange hinausgezögert, bis die mindestens fragwürdige Entscheidung, das gestrige Champions-League-Spiel RB Leipzig – Tottenham auf Teufel komm’ raus mit Publikum durchzuziehen, nicht mehr zurückzunehmen war. Das wäre dann das Gegenteil einer prompten Reaktion und hätte mit verantwortungsvoller Politik nur wenig zu tun.

