Leipzig

Viele Eltern, deren Sprösslinge in Kindertagesstätten betreut werden, sind verunsichert. Der Schul- und Kitabetrieb soll in Sachsen unter den bekannten Hygieneregeln bis zu den regulären Weihnachtsferien weiterlaufen. Das teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Doch welche Regeln gelten in Kitas eigentlich? So gibt es eine Testpflicht für das Betreten der Schul- und Kita-Gelände, die in der Schul- und Kita-Coronaverordnung des Freistaates Sachsen verbindlich festgelegt ist. Ausnahmen gibt es in der Hol- und Bringe-Situation. Doch die legen die einzelnen Träger offenbar recht unterschiedlich aus. „Ich gehe davon aus, dass sich jeder gewissenhaft an die gesetzlichen Bestimmungen hält“, sagt Kristin Drechsler, die Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes. Dazu gehört es, die 3G-Regel am Arbeitsplatz durchzusetzen. Drechsler arbeitet auch in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in der Stadt Leipzig (AGW) mit, die 85 Träger vertritt, darunter 22 Kita-Betreiber. Daher weiß sie, dass jeder Träger auf die örtlichen Begebenheiten reagieren muss, möglicherweise die Bestimmungen schärfer auslegt und daher quasi sein Hausrecht ausübt. Hier Antworten auf einige Fragen.

Welche Corona-Regeln gelten in den Kindertagesstätten eigentlich?

Die Betreuung erfolgt im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, es wird mit festen Gruppen und Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen gearbeitet. Offene pädagogische Konzepte sind damit vorerst nicht mehr möglich. Der Zutritt ist Erwachsenen nur mit FFP2-Maske oder medizinischen Mundschutz gestattet. Kinder tragen keine Maske. Darüber hinaus ist jede Einrichtung verpflichtet, ein Hygienekonzept vorzuweisen, als auch die bekannten AHA+L-Regeln umzusetzen. L steht dabei für Lüften.

Wann gilt die Testpflicht?

Allen Personen ist der Zutritt zum Gelände der Kindertageseinrichtung untersagt, wenn sie nicht dreimal wöchentlich im Abstand von jeweils zwei Tagen durch einen Test nachweisen, dass keine Infektion mit Sars-CoV-2 besteht. Für Geimpfte und Genesene gilt dies nicht. Ihnen wird ein Test aber regelmäßig empfohlen. Mitarbeiter, die ungeimpft sind, müssen sich täglich testen lassen. Der Test erfolgt unter Aufsicht einer geschulten Person. Beim Holen und Bringen – was meist zehn Minuten dauert – besteht keine Testpflicht für Eltern. Bei längeren Aufenthalten müssen sie aber die 3G-Regel beachten, etwa bei Elterngesprächen oder im Zuge der Eingewöhnung. „Das ist auch im Interesse der Gesundheit unserer Mitarbeiter“, betont Katja Sammler, stellvertretende Geschäftsführerin der Kindervereinigung Leipzig. Denn diese tragen keine Masken in den Gruppen.

Dürfen Großeltern oder andere Berechtigte die Kinder eigentlich abholen?

Ja. Sprecher Martin Gey von der Volkssolidarität Leipzig erklärt es so: „Generell möchten wir den Kreis derer, die Kinder bringen oder abholen, klein halten. Daher empfehlen wir, dass nur ein Erwachsener kommt. Das kann auch ein Großelternteil sein.“

Gibt es auch regelmäßige Tests in den Kitas selbst – wie in den Schulen?

Kita-Kinder werden nicht getestet. Dem Personal in Kindertageseinrichtungen stehen ebenso Tests zur Verfügung, wie in den Schulen.

Was passiert, wenn ein Corona-Fall in einer Kita auftritt?

Dann werden die Eltern der jeweiligen Gruppe informiert. Das Prozedere ist vom Gesundheitsamt genau vorgeschrieben. Ist ein Kind positiv, muss es abgesondert werden. Die Gruppe bleibt im Verband. Ungeimpfte Kontaktpersonen, wie Erzieherinnen oder Sozialarbeiter, sind dem Amt zu melden und werden nach Hause geschickt. Gibt es mehrere positive Fälle pro Gruppe, stellt das Gesundheitsamt sogenannte Lolli-Tests für die Kinder bereit. „Da haben die Träger unterschiedliche Erfahrungen. Wir handhaben es so, dass die Eltern die Tests bei ihren Kindern selbst vornehmen“, erklärt Drechsler. Allerdings gebe es auch Gegenwind von Eltern, die das ablehnen.

Wie erfahren die Eltern eigentlich, dass jemand positiv getestet wurde?

Ein Aushang weist laut Stadtverwaltung daraufhin, dass in der betroffenen Einrichtung mindestens eine Person positiv auf Covid-19 getestet wurde. Aufgrund des eingeschränkten Regelbetriebs und der damit verbundenen strikten Gruppentrennung bezieht sich diese Information immer auf eine Gruppe oder einen abgetrennten Bereich. In der Regel wird die betroffene Gruppe zusätzlich auf dem Aushang vermerkt.

Funktioniert dies alles in der Praxis?

Martin Maciejewski, der Geschäftsführer des Stadtverbandes Leipzig der Volkssolidarität, weist auf ein Problem hin: „Die Behörde agiert bei Kindern, die Kontaktpersonen mit Corona-Positiven waren, zu zögerlich, wenn es um das Verhängen von Quarantäne-Vorgaben geht.“ Bei Mitarbeitern sei dies aber anders. „Das ist bei Infektion beziehungsweise nachgewiesenem Kontakt korrekt so.“ Dennoch bleibe die Gefahr, dass die in der Kita verbleibenden Kinder mit Corona-Kontakt die anderen und die übrigen Fachkräfte in der Einrichtung anstecken. Das Testen der Kinder verbleibt bei den Eltern auf freiwilliger Basis. „Ich finde es richtig, dass Kitas und Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben. Dazu braucht es aber eine möglichst hohe Impfquote“, sagt Kristin Drechsler. Für die Einrichtungen wird es schwieriger, ihre Öffnungszeiten abzusichern – denn auch das Personal kommt gelegentlich in Quarantäne oder fällt krankheitsbedingt aus. „Es gab schon Tage, in denen wir eine bestimmte Kinderanzahl einer Gruppe nicht betreuen konnten“, sagt Katja Sammler von der Kindervereinigung Leipzig.

Von Mathias Orbeck