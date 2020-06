Wie die Kleidungswahl die Arbeit im Homeoffice beeinflusst – Psychologin aus Leipzig klärt auf

Leipzig

Coronazeit ist für viele auch Homeoffice-Zeit. Die meisten machen es sich dabei bequem: Der Umsatz an Jogginghosen beim Onlinehandel stieg um 27 Prozent. Währenddessen bleiben Anzüge und Kleider oft unbeachtet im Schrank. Auch Lippenstifte und Parfüm kommen weniger zum Einsatz. Was bedeutet die Corona-Krise für unser Outfit? Die Psychologie-Professorin Anja Mehnert-Theuerkauf (47) von der Leipziger Universität gibt Auskunft und nützliche Tipps.

Es wird eher Jogginghose statt Anzug getragen, Jeans statt Kleid, eine Creme reicht, das Schminkzeug bleibt unberührt. Was machen Homeoffice und der Verlust von Kontakten zur Außenwelt mit uns vom Outfit her?

Mehnert-Theuerkauf: Durch weniger Kontrolle von außen und die Bequemlichkeit daheim gibt es durchaus die Tendenz, dass man ein bisschen verlottert, sich selbst vernachlässigt. Je länger das Homeoffice dauert, desto schwerer fällt es manchem, Struktur in den Alltag zu bringen.

Auch im Homeoffice schöne Kleider tragen

Vernachlässigt man sich, oder macht man es sich nur bequem? Mir reichten im Homeoffice wochenlang Jeans und Pullover. Erst als die Tanzschule nach der Corona-Pause öffnen durfte, habe ich erstmals wieder ein Kleid angezogen. Bin ich da schon verlottert?

Nein, natürlich nicht. Sie müssen ja nicht mit Highheels durch die Wohnung stapfen. Aber lassen Sie bloß nicht die schönen Kleider im Schrank, auch nicht im Homeoffice. Man lebt nur einmal. Was ich meine ist, dass die meisten von uns ja sicher schon Mal ein Wochenende in der Jogginghose auf der Couch verbracht haben. Aber im Homeoffice kommt es auf Struktur und Disziplin an. Wenn man jedoch mit Superbequemhosen und Laptop auf der Couch liegt, steigt die Gefahr, dass man den Tag verdaddelt, weil man sich eher im Freizeit- als im Arbeitsmodus fühlt. Wir wissen aus der Forschung, dass es zum Beispiel Menschen, die arbeitslos sind, mit der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit immer schwerer fällt, sich zu motivieren.

Sollte man also auch zu Hause von der Freizeit- in die Dienstkleidung schlüpfen, sich also im Anzug oder im Kostüm an den Computer setzen? Steigert das die Motivation, die Produktivität?

Es müssen ja nicht Anzug und Krawatte sein. Aber es hilft schon, wenn man sich nicht im Pyjama hinsetzt, sondern sich etwas Schönes anzieht, eine gute Hose oder einen schicken Rock, die Haare macht, vielleicht auch Lippenstift und Parfüm auflegt, wenn man dies möchte. Das ist für einen selbst gut und für die Motivation.

Wichtig ist eine feste Tagesstruktur

Steigert es also das Wohlbefinden im Homeoffice, wenn man etwas für sich selbst tut? Haben Sie Tipps?

Es ist gut, sich eine gewisse Tagesstruktur zu bewahren, also nach dem Aufstehen zu duschen, frische Klamotten anzuziehen, die Frisur auf Vordermann zu bringen und sich ein gutes Frühstück zu gönnen – und zwar am gedeckten Tisch, nicht am Computer. So sollte der Tag beginnen. Also nicht die belegten Brötchen an den Computer stellen und nebenbei futtern.

Wie wichtig ist das Äußere, also die Kleidung und wie wir uns zurecht machen, für das Selbstwertgefühl?

Sehr. Es ist wichtig, dem Körper und der Seele viel Aufmerksamkeit zu widmen, dass man sich um sich selbst kümmert. Es hilft einem selbst, wenn man sich in der Arbeitsmodus begibt, sich also mit frischen Sachen an den Schreibtisch setzt. Das ist ein nonverbaler Respekt, den man der Arbeit entgegenbringt. Ich denke da an Marcel Reich-Ranicki, der nach eigener Aussage stets im Anzug am Schreibtisch arbeitete, aus Respekt gegenüber der Literatur. Ein bisschen Disziplin ist nicht verkehrt.

Auch im Homeoffice ein Ende finden

Mancher findet im Homeoffice gar kein Ende und arbeitet bis spät in die Nacht. Das kann ja auch nicht gut sein.

Das ist genauso schlecht wie das Sich-gehen-Lassen. Man muss sich den Tag einteilen mit Mittagspause, wo man sich etwas Leckeres zubereitet, natürlich ist zuweilen auch das Stück Pizza okay. Zur Tagesstruktur gehört, auch mal spazieren zu gehen, sich an der Natur und der frischen Luft zu erfreuen, vielleicht auch ein paar Sportübungen zu machen. Sich in der Pause auf die Couch zu legen, ist nicht so gut, da kommt man schlecht wieder hoch. Man muss den Tag planen, auch das Arbeitsende.

Verändert das Homeoffice Menschen in ihren Äußerlichkeiten längerfristig? Könnte das auch das Kaufverhalten beeinflussen, dass man nicht mehr so viele schicke Klamotten und Kosmetik braucht?

Genau weiß das keiner. Das ist ja für alle derzeit ein Experiment. Meine Vermutung ist, dass es uns nicht längerfristig verändert. Viele Menschen sehnen sich danach rauszugehen, Kontakte zu haben, in die Normalität zurückzukehren. Ich glaube, die meisten sind schnell wieder im normalen Trott. Das hat man ja gesehen am Andrang bei den Friseuren, als diese wieder öffneten. Viele wollen eine ordentliche Frisur haben, sich ein neues Sommerkleid oder ein Hemd kaufen und das natürlich auch anziehen.

Kleidung hat mit Kultur zu tun

Im Moment ist das Kaufverhalten aber noch sehr zurückhaltend.

Ich denke, das wird nicht so bleiben. Kleidung hat mit Kultur zu tun. Freizeitkleidung für die Freizeit, Sportkleidung für den Sport. Das gehört zur bewussten Alltagsgestaltung. Ich finde, da sind die Italiener ein gutes Beispiel. Sie schaffen es, viel Kultur in ihren Alltag zu bringen, das drückt sich auch in der Kleidung aus.

Von Anita Kecke