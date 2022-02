Wie die Omikron-Welle Leipzigs Pflegeheime trifft

Leipzig

Die Omikron-Welle hat erneut zu Corona-Ausbrüchen in Leipzigs Altenpflegeheimen geführt. So waren in den vergangenen Wochen deutlich mehr Heime betroffen als noch zum Jahresbeginn. Inzwischen scheint der Trend aber gebrochen – das legen Daten des Leipziger Gesundheitsamtes nahe, die der LVZ vorliegen.

Während die Lage in den ersten Wochen des neuen Jahres noch vergleichsweise entspannt blieb, sind die Zahlen in der vierten Kalenderwoche, also zum Ende des Monats, regelrecht explodiert: Waren zu Beginn der vierten Kalenderwoche noch insgesamt 27 Mitarbeiter und Angestellte in Altenpflegeheimen in Summe betroffen, waren es in der Woche darauf schon mehr als 130 infizierte Menschen.

Zahlen wieder rückläufig

Der mutmaßliche Höhepunkt der Omikron-Welle wurde schließlich nur Tage später, in der fünften Kalenderwoche, erreicht: Damals galten 93 Bewohner und 62 Mitarbeitende als infiziert – 20 Einrichtungen waren dabei betroffen. Seitdem sind die Zahlen wieder rückläufig. So berichtete das hiesige Gesundheitsamt in dieser Woche von 74 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 41 betroffenen Mitarbeitenden in etwas weniger als 15 Einrichtungen.

Teilweise reagierten Pflegeeinrichtungen auch mit einschneidenden Maßnahmen, wie sie bereits in vorherigen Pandemiewellen zum Einsatz kamen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) berichtet auf seiner Internetseite etwa von einem Besucher-Stopp für ein Pflegeheim in Leipzig-Grünau. Zu den Hintergründen und dem Ausmaß des Ausbruchs wollte das DRK auf Anfrage der LVZ keine Auskunft geben.

Auch das RKI meldet mehr Fälle in Pflegeheimen

Dass in Leipzig mehr Einrichtungen von Corona-Ausbrüchen betroffen waren, deckt sich auch mit Schilderungen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin: Zuletzt hatte das RKI von einem Anstieg in etwaigen Pflegeheimen berichtet. „Erfolg der Corona-Maßnahmen ermöglicht Lockerungen und mehr Kontakte. Aber: Vulnerable Gruppen, zum Beispiel Ältere, müssen weiter vor #Omikron geschützt werden“, kommentierte die Behörde bei Twitter.

Im Gegensatz zu früheren Pandemie-Situation hat sich inzwischen aber einiges geändert – nicht zuletzt durch die Impfungen. Die Omikron-Variante des Coronavirus gilt als weniger gefährlich. So berichtet auch eine Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bezug auf die eigenen Pflegeeinrichtungen in Leipzig, dass schwere Krankheitsverläufe derzeit „sehr selten“ seien. „Sorge macht uns vielmehr die angespannte Personalsituation“.

Auch die Diakonie in Leipzig spricht von einem „hohen organisatorischen Aufwand für das Personal“. Weil sich zuletzt auch mehr Angestellte infiziert hätten, sei etwa das Umstellen der Dienstpläne notwendig gewesen.

Von Florian Reinke