Michael Meyer ist in Leipzig eine Hausnummer. Mit unzähligen Veranstaltungen hat er sich in den Herzen vieler Leipziger einen Platz erobert. Doch die Corona-Pandemie hat ihn schwer getroffen.

So kennen die Leipziger Michael Meyer: mit einem gelben Schal und einer der übergroßen „LeoLips-Figuren, von denen er 100 aufstellte, um für Leipzig zu werben. Gestaltet wurden diese Aktin von unterschiedlichen namhaften Künstlern – auch Udo Lindenberg. Dieser Leo vom Foto steht in einem Garten in der Russenstraße. Quelle: Christian Modla