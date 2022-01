Leipzig

Die Omikron-Variante des Coronavirus könnte Feldbetten schon bald zur Rückkehr verhelfen. Energieversorger – etwa „E.ON“ – ziehen in Erwägung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notfalls auch an der Arbeitsstätte unterbringen zu können. Die Variante des Erregers gilt als hochansteckend. Nicht ausgeschlossen ist, dass die kritische Infrastruktur durch Ausbrüche oder Quarantänemaßnahmen gelähmt wird.

Deswegen bereiten sich auch Versorger in Leipzig auf das vor, wovor Experten seit Tagen warnen: Durch viele Quarantäne-Fälle könnten Straßen- oder S-Bahnen liegen bleiben, weil Fahrerpersonal fehlt, die Mülltonnen aus allen Nähten platzen, weil Abfallversorger erkrankt sind.

Tatsächlich bezeichnen Energieunternehmen das Feldbetten-Szenario nicht als abwegig: So teilt der regionale Versorger EnviaM gegenüber der LVZ die Überlegungen, Mitarbeiter aus geschäftskritischen Bereichen vor Ort unterzubringen – allerdings als letztes Mittel. Und die Lausitz Energie Bergbau AG, Betreiber des Kraftwerks Lippendorf bei Leipzig, erklärt, wenn nötig „sofort weitere Maßnahmen umzusetzen“, auch wenn die Einrichtung von Notunterkünften derzeit nicht erforderlich sei.

Getrennte Pausen bei der Stadtreinigung

Dem schließt sich die L-Gruppe, Leipzigs größter kommunaler Versorger, an. „Es gehört zu unserer grundsätzlichen Aufgabe, alle Szenarien in den Blick zu nehmen“, sagt Katja Gläß, Sprecherin der hiesigen Wasserwerke. Zwar stehe eine Notunterbringung derzeit nicht zur Debatte. Allerdings räumt sie ein: „Wir können keine internen Maßnahmen ausschließen.“

Konkreter wird die Leipziger Stadtreinigung: Seit Pandemiebeginn arbeitet die Belegschaft versetzt, erklärt Sprecherin Susanne Zohl. „Es gelten auch unterschiedliche Pausenzeiten“. Demnach hat die Stadtreinigung auch begonnen, Kraftfahrer für andere Abteilungen zu schulen. „Beispielsweise kann ein Fahrer der Sperrmüllabholung auch ein Winterdienstfahrzeug fahren.“ Allerdings, so Zohl realistisch, führe ein starker Anstieg bei den Quarantänezahlen zu Einschränkungen bei den bereitgestellten Leistungen.

Bei der Polizei waren bereits 1000 Bedienstete in Quarantäne

Was es bedeutet, wenn das Virus voll einschlägt, hat bereits die sächsische Polizei zu spüren bekommen: Mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte konnten zwischenzeitlich ihrem Dienst nicht nachgehen, weil sie zuhause ausharren mussten. Wie Kirstin Ilga, Polizeihauptkommissarin und Sprecherin der Polizei Sachsen betont, stünde „eine Reihe von möglichen Maßnahmen zur Verfügung“, sollten Beamte nochmals in der Größenordnung ausfallen.

Unter anderem könnten Bedienstete zwischen den Direktionen versetzt, Arbeitszeiten angepasst werden. Wie angespannt die Personalsituation im Freistaat ist, hatte eine Wortmeldung von Polizeipräsident Horst Kretzschmar am Dienstag verdeutlicht: So habe die Polizei bereits Verkehrskontrollen reduzieren müssen.

Stadtverwaltung setzt aufs Homeoffice

Von einer Quarantäne befreit sind Polizisten jedenfalls nicht: Auch sie müssen sich bei Kontakt zu einer infizierten Person absondern, Ausnahmen gibt es für Geimpfte und Genesene generell. Schätzungen zufolge liegt die Impfquote bei der sächsischen Polizei bei etwa 70 Prozent.

Den Angaben zufolge befinden sich derzeit 243 Bedienstete in häuslicher Quarantäne. Diese Zahl wird in der kommenden Zeit mit Sicherheit noch ansteigen: So müssen nach aktueller Rechtslage alle Personen in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu einem Omikron-Infizierten hatten. Am Freitag wollen Bund und Länder über mögliche Erleichterungen beraten – im Raum steht etwa, dreifach Geimpften schneller die Rückkehr ins gesellschaftliche Leben zu ermöglichen.

Das Dezernat für Allgemeine Verwaltung der Stadt Leipzig betont aber, nicht auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Präsenz angewiesen zu sein. So sei das Homeoffice ein „wirksames Element“, um Angestellte und deren Angehörige vor Ansteckungen zu schützen. Die Verwaltung reagiere außerdem flexibel: Zeitweise könne Personal auch über die Amts- und Dezernatsgrenzen hinweg ausgetauscht werden.

Das Klinikum St. Georg zeigt sich indes besorgt über Berichte, dass sich vermehrt auch Geimpfte infizieren und damit ausfallen könnten. „Sollte dies der Fall sein, muss überlegt werden, wie man weitere Kapazitäten schaffen kann“, teilt das Klinikum mit. Immerhin: Gravierende Auswirkungen auf den Klinikbetrieb durch Personalengpässe habe es bisher nicht gegeben.

Von Florian Reinke