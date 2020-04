Wieso müssen Baumärkte in Sachsen geschlossen bleiben?

Leipzig

Das Osterfest steht vor der Tür. Für viele Menschen bedeutet die Zeit um Ostern auch Bastelzeit. Doch wer seine Einkäufe dafür im Baumarkt erledigen möchte oder den Garten mit frischen Pflanzen verschönern will, dürfte in diesem Jahr enttäuscht sein. Denn die Baumärkte in Sachsen haben seit Ende März für Privatkunden geschlossen und verkaufen ihre Ware nur noch an Gewerbetreibende.

So sah es noch Ende März vor sächsischen Baumärkten aus. Lange Schlangen wie hier beim Obi in Pirna. Quelle: Daniel Förster

„Infektionsketten durchbrechen“

Verantwortlich für die Schließung der Baumärkte für private Kunden ist die verschärfte Sächsische Corona-Schutzverordnung, die seit dem 1. April gilt. Baumärkte zählen in der aktuell geltenden Fassung nicht zu den „Versorgungswegen für die Gegenstände des alltäglichen Bedarfs“. Auch die angeschlossenen Gartenmärkte dürfen nicht öffnen, weil sie, anders als Gärtnereien, die Pflanzen nicht selbst produzieren.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Integration begründet den Schritt mit der erhöhten Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus. „Der große Andrang vor den Baumärkten führt dazu, dass dort die Gefahr unkontrollierbarer Menschenansammlungen entstehen“, so Sprecherin Katharina Strack. „Das Ziel, Infektionsketten zu unterbrechen, wird damit leider nicht erreicht.“

Die Regelung umfasst auch eine Abholung bestellter Ware vor Ort. Baumarktkunden könnten sich diese allerdings immer noch nach Hause liefern lassen – vorausgesetzt, der Baumarkt bietet einen entsprechenden Service an.

Das sagen die Baumärkte

Und wie finden die Baumärkte die sächsische Entscheidung? Die Reaktionen auf Anfragen der LVZ fallen unterschiedlich aus. „Der Toom-Baumarkt hält sich an die in den Bundesländern festgelegten Regelungen zum Öffnen für Handwerker und Privatpersonen, wie auch für die Online Services“, erklärt Unternehmenssprecherin Daria Ezazi kurz und bündig.

Einkäufe in benachbarten Bundesländern

Anders Hornbach. Sprecher Florian Preuß berichtet von viel Kritik seitens der Kunden. „Viele Sachsen können es nicht nachvollziehen, dass sie seit vergangener Woche auch auf diesem Weg nicht mehr an die benötigten Waren herankommen. Dass diese Möglichkeit nur noch Gewerbetreibenden vorbehalten ist.“ Bei den Kunden führe dies dazu, dass sie ihre Einkäufe einige Kilometer entfernt unternähmen, auch wenn dies verboten sei. „Was eilig benötigt wird, beschaffen sich die Menschen notfalls im benachbarten Bundesland. In Niedersachsen hat dieser Baumarkttourismus die Landesregierung bewogen, die ursprüngliche Schließung der dortigen Bau- und Gartenmärkte wieder zurückzunehmen“, so Preuß.

Zudem verweist der Hornbach-Sprecher auf Reparaturarbeiten, die auch während der Ausgangsbeschränkungen anfallen. „Es gibt eben auch Fälle, in denen Material aus dem Baumarkt wirklich dringend benötigt wird, für einen Umzug beispielsweise oder für eine dringende Instandsetzung (Spüle tropft, Dichtung muss erneuert werden). Da kann man schlecht ein paar Tage auf die Lieferung der Onlinebestellung warten.“ Der Obi-Baumarkt war am Donnerstag nicht für Stellungnahme zu erreichen.

Konkrete Begründung bleibt offen

Auch für viele Sachsen dürfte es für Verwirrung sorgen, wieso Baumärkte in Sachsen geschlossen bleiben müssen, während sie etwa in Sachsen-Anhalt noch geöffnet sind. Anders als in Sachsen zählen in Sachsen-Anhalt die Waren der Baumärkte zu den Gütern des täglichen Bedarfs. Das Sozialministerium Sachsen-Anhalts teilt auf Anfrage mit. „Unter Abwägung der Sicherstellung der Versorgung einerseits und der bestehenden Infektionsrisiken andererseits wird für einige Ladengeschäfte und Dienstleistungen keine Schließung angeordnet“, so Sprecherin Britta Krause. „In Sachsen-Anhalt betrifft dies unter anderem Bau- und Gartenmärkte, die für die Versorgung unbedingt notwendige Produkte anbieten.“

Welche Gründe nun konkret dazu geführt haben, dass in Sachsen die Entscheidung über die Baumärkte anders ausgefallen ist, konnte das Sozialministerium am Donnerstag auf LVZ-Anfrage nicht sagen.

Bußgeld für Baumarkt-Tourismus

Die Sachsen sollten allerdings aufpassen, wenn sie nun fix für einen Ausflug in den Baumarkt in das nächste Bundesland fahren wollen. „Für das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wird ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro verhängt“, so das Sozialministerium. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 30. April.

Von Bastian Schröder