Leipzig

Wegen der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen verschiebt der Zoo Leipzig die für Montag geplante Wiedereröffnung. „Wir beobachten gemeinsam mit der Stadt Leipzig das Infektionsgeschehen in Sachsen und die steigenden Inzidenzwerte mit großer Sorge“, sagte Direktor Jörg Junhold laut Mitteilung am Freitag. Es sei zu erwarten, dass der Ansteckungswert schon kommende Woche über 100 steigen könnte und dementsprechend eine Schließung des Tierparks folgen müsste. Denn die Lockerungen sind laut der Corona-Schutzverordnung abhängig vom Infektionsgeschehen in der Stadt und im Land.

In enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig ist heute Vormittag eine schwere Entscheidung getroffen worden: Wir bleiben... Posted by Zoo Leipzig on Friday, March 12, 2021

„Es schmerzt uns extrem, die Pforten am Montag geschlossen zu lassen, aber es ist aus jeder Hinsicht die verantwortungsvollste Entscheidung“, so Junhold weiter. „Die Enttäuschung in unserem Team und bei den Zoofreunden ist groß.“ Allerdings könne der Tierpark schnell reagieren und die Tore öffnen, sobald es die Pandemielage zulasse.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Freitag eine Inzidenz von 91 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage für Sachsen gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 85, am Mittwoch bei 75.

Von jhz