In Mittelsachsen sind zwei Frauen (Jahrgang 1983 und 1984) positiv auf Corona getestet worden, teilte das Landratsamt Mittelsachsen am Freitagmorgen mit. „Die beiden Frauen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, gab Pressesprecher Andre Kaiser bekannt.

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen. Die Erkrankten seien Reiserückkehrer und stammen aus dem Raum Freiberg. Welches Land die Beiden besuchten, wurde nicht mitgeteilt.

Jeden Morgen kommt im Gesundheitsamt Mittelsachsen ein Stab zusammen, um sich über die Entwicklung auszutauschen und gegebenenfalls Maßnahmen zu treffen.

Derweil gehen weiterhin bis zu 400 Anrufe am Tag im Gesundheitsamt ein. Das Spektrum der Fragen zeige eine gewisse Unsicherheit der Bevölkerung bei dem Thema. Viel dreht sich bei den Fragen darum, ob man sich testen lassen soll, so Amtsärztin Dr. Annelie Jordan

Es gibt die Anweisung des Robert-Koch-Institutes: Rückkehrer aus dem Risikogebiet ohne Symptome sollen zwei Wochen freiwillig zu Hause bleiben - in Absprache mit dem Arbeitgeber. Rückkehrer aus Risikogebieten mit Symptomen sollen sich bei ihrem Arzt telefonisch melden.

Der Arzt entscheidet dann das weitere Vorgehen, so das Landratsamt.

Die Telefonnummer des Gesundheitsamtes lautet: 03731 799‐6249

Von Heiko Stets