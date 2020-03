Leipzig

In Sachsen ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 16 angestiegen. Vier weitere Menschen seien positiv getestet worden, teilte das sächsische Sozialministerium am Dienstagmittag mit. Zwei der Betroffenen kommen aus Leipzig, einer aus Dresden und einer aus dem Landkreis Görlitz. Alle befänden sich in häuslicher Isolation und zeigen nur leichte Krankheitssymptome.

Drei der vier neuen Betroffenen waren zuletzt aus Italien zurückgekehrt. Eine infizierte Person kam aus Österreich zurück und habe sich offensichtlich dort angesteckt, so das Ministerium. Die Zahl der Infizierten in Leipzig verdoppelte sich damit. Zwei der vier Erkrankten werden aktuell auf der Isolierstation des Klinikums St. Georg behandelt. Der Zustand eines der beiden hatte sich am Montag verschlechtert. Bei ihm wurde eine Lungenentzündung festgestellt.

Die Kontaktpersonen der Betroffenen seien teilweise bereits ermittelt. Diese würden isoliert und getestet. Am Dienstag waren auch erstmals in Sachsen-Anhalt vier Coronavirus-Fälle bestätigt worden.

Von nöß