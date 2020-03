Altenburg

Der Landkreis Altenburger Land hat zwei bestätigte Corona-Fälle. Zwei Männer haben sich mit dem Corona-Virus infiziert, teilte am Freitagmittag das Landratsamt mit. Die beiden 54-Jährigen waren auf einer Urlaubsreise unter anderem in Griechenland und Italien und am 10. März zurückgekehrt. Beide hatten sich, da sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatten, vorsorglich beim Gesundheitsamt Altenburger Land gemeldet, berichtet die Behörde. Daraufhin wurden sie unter Quarantäne gestellt und es wurde ein Test auf das Virus angeordnet. Seit Freitagmittag lieg bei beiden Männern ein positives Testergebnis vor.

Bei dem einen Mann wurden die Kontaktpersonen bereits ermittelt. Hier handele es sich nur um eine Person, die Ehefrau, die aber negativ getestet wurde.

Suche nach Kontaktpersonen läuft

Bei dem zweiten Mann sei das Gesundheitsamt gerade dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln, um sie gegebenenfalls auch unter Quarantäne zu stellen und auf das Virus zu testen. Beide Männer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Beiden gehe es gut, heißt es aus dem Landratsamt.

Beide zeigen aktuell keine Symptome. Bürgerinnen und Bürger des Altenburger Landes, die den Verdacht haben, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, weil sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, sollten bitte von zu Hause aus ihren Hausarzt verständigen, um die weitere Vorgehensweise absprechen. Außerhalb der Sprechstunde der Ärzte sollte der ärztliche Bereitschaftsdienst mit der Telefonnummer 116117 angerufen werden.

Von OVZ