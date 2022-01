An Covid-19 sind weniger Menschen gestorben, als es bisherige Schätzungen nahelegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des ifo-Instituts in Dresden. Knapp zwei Drittel aller Fälle betrifft über 80-Jährige. Auch in der vierten Welle wurde diese Altersgruppe nicht genug geschützt.