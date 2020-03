Coronavirus: Leipziger Veranstalter fordert Solidarität mit betroffener Eventbranche

Leipzig

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm: Konzerte fallen aus, Fußballspiele finden vor Null-Kulisse oder gar nicht statt, Festivals werden abgesagt. Wie dramatisch die Lage für Veranstalter ist, verdeutlicht ein Gespräch mit Dominik Brähler. Der Chef der Leipziger Agentur Blues Agency muss bislang acht Honky-Tonk-Festivals absagen, darunter auch das in Leipzig, geplant für den 4. April.

Wann und wie bahnten sich bei Ihnen die Absagen an?

Da ging es mir wie vielen anderen auch. Zunächst sah es so aus, als könnte man einige Veranstaltungen trotz Corona realisieren, so wie das Honky Tonk in Hildesheim am vergangenen Wochenende. Doch durch die immer dramatischer werdende Lage verdichtete sich in den letzten Tagen die Ahnung, dass die nächsten Events nicht zu halten sind. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass zumindest das Honky Tonk in Stralsund am Samstag stattfinden kann, doch nach Rücksprache mit den Behörden ist nun auch das gecancelt.

Was waren Ihre ersten Empfindungen beim Beschluss der Absagen?

Auf meiner Agentur, meiner Familie und mir liegt ein Alpdruck. Sowohl finanziell als auch emotional ist das heftig. Man steht vor einem Problem, das rational kaum nachvollziehbar ist. In meinem Kopf dreht sich immer der Gedanke: „Mach das weg!“ Es sind hier schon einige Tränen geflossen, auch bei mir.

Was bedeutet der Ausfall wirtschaftlich für Sie?

Wenn ich nur von den bis jetzt abgesagten Honky Tonks bis Anfang April ausgehe – das sind acht –, fallen 60 Prozent meines Jahresdeckungsbeitrags weg. Denn die Hauptsaisons fürs Honky Tonk liegen von März bis Mai und von September bis November. Ich muss jetzt versuchen Geld aufzutreiben, um mein Team und die Büromiete zu bezahlen. Ich muss es irgendwie bis zum Herbst schaffen, da sind die nächsten Festivals geplant – und finden hoffentlich statt! Früher hat man in solchen Situationen Benefizkonzerte realisiert, doch die Ironie des Corona-Schicksals verbietet ja genau das. Den mit den jeweiligen Festivalorten verknüpften Technikern und rund 90 betroffenen Bands kann ich erst Geld geben, wenn ich weiß, ob es vom Bund oder vom Land finanzielle Hilfe gibt.

Welche Signale haben Sie bislang bezüglich staatlicher Hilfe oder von Verbänden bekommen?

Bislang keine. Ich habe weder Hinweise von der IHK bekommen noch vom Unternehmerverband. Da muss dringend die Kommunikation verbessert werden, gerade in Bezug auf die Eventbranche, denn die ist in wirtschaftlicher Hinsicht eine der Hauptbetroffenen. Schauen Sie sich Werk 2, Felsenkeller und all die vielen anderen an, die haben quasi Berufsverbot und null Einnahmen.

Was schlagen Sie vor?

Akteure der Veranstaltungsbranche müssten zu einem Runden Tisch geladen werden, an dem Vertreter vom Unternehmerverband, der IHK, der Stadt und von Banken sitzen. Und besonders finanzstarke, von der Krise nicht betroffene Unternehmer stehen aus meiner Sicht in der moralischen Pflicht, die Kleineren zu retten. Wir brauchen jetzt Solidarität, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Die Lage ist dramatisch.

Woraus besteht aktuell Ihr Arbeitstag?

Auch heute versuche ich, Geldquellen zu finden. Außerdem führe ich viele Gespräche mit Betroffenen der Absagen, die sind natürlich auch konsterniert und ratlos. Jemand hat mal gesagt: Das Honky Tonk ist das Arbeitsamt für kneipentaugliche Musiker. Und dieses Amt bricht gerade weg. Ich suche natürlich auch Nachholtermine für den Herbst. Doch natürlich kann niemand mir sagen, ob die dann wirklich stattfinden. Ich bin seit 31 Jahren Veranstalter, durch Höhen und Tiefen gegangen, habe immer die Gagen bezahlt, mehrere tausend Bands gebucht. Ich kann und will nicht glauben, dass das jetzt auf einen Schlag vorbei sein soll

Können Sie die Maßnahmen der Behörden nachvollziehen, sind sie aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?

Absolut. Vor ein paar Wochen hab ich noch anders darüber gedacht, aber es ist klar, dass kein Weg daran vorbei führt. Das Thema Gesundheit geht immer vor.

