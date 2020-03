Leipzig: Diese Branchen profitieren von der Corona-Krise

Leipzig

Das Dauerthema Corona produziert sowohl Angst vor dem Virus als auch Unmut wegen angeblicher Kollektiv-Hysterie – vor allem aber Verlierer: Kultur- und Sportveranstalter, Künstler, die Tourismus-Branche und Messebetreiber mussten Termine und Events absagen. Die Hoffnung auf Normalität liegt im Nebel. Dennoch: Es gibt auch Branchen oder Akteure, die von der Pandemie profitieren.

Da ist zum einen natürlich der Handel mit Schwerpunkt auf ganz bestimmte Produkte. Als drohe monatelange Diarrhoe, stopfen sich derzeit manche Menschen ihren Wohnraum mit Klopapier zu. In jeder Drogerie, in jedem Supermarkt und jedem Discounter dasselbe Bild. So ähnlich verhält es sich mit Nudel-Sorten. Wüsste man nicht um die Eigenheiten der hiesigen Mentalität, könnte man glatt einen Guinnessbuch-Versuch für die größte Pastaparty Europas vermuten.

Angstbürger bremst keine Beruhigung

Den aktuellen Eindeckungs-Trend bestätigt auch Anja Malek von der Marketingkommunikation des Konsum Leipzig. „Wir stellen fest, dass in unseren Filialen haltbare Lebensmittel, Getränke und Hygieneprodukte vermehrt nachgefragt werden“, sagt sie. Dazu gehören auch Reis, H-Milch, Konserven und Wasser. „Die Hersteller und Großhändler reagieren auf die erhöhte Nachfrage, so dass es aktuell keine Anzeichen für Engpässe in der Warenversorgung gibt.“ Mit dieser Beruhigung ist sie bundesweit in fachkundiger Gesellschaft. Angstbürger bremst das trotzdem nicht – es wird weiterhin gebunkert.

Angesichts der zunehmenden Beschränkung, außerhalb der vier Wände so etwas wie Alltag herstellen zu können, gewinnen die Lieferdienste an Bedeutung. Der Konsum-Bringservice wird bereits deutlich stärker genutzt als vor der Pandemie, erklärt Malek. Auch die Konkurrenz verzeichnet laut Rewe-Group-Pressesprecherin Kristina Schütz beim Lieferservice eine erhöhte Nachfrage.

Corona-Bier: Umsatz stieg um 100 Prozent

Bei den Biersorten erhält die Pandemie eine ironisch-satirische Seite: Die gleichnamige Marke boomt im Kreis derjenigen, die die Lage mit schwarzem Humor sehen. In ihrer jüngsten Verkaufsstatistik registriert die Firma Löschdepot beim Corona-Umsatz eine Steigerung von 100 Prozent, sagt Heike Hempel von der Löschdepot-Zentralregulierung. Marcel Bork, Vertriebsleiter in der Getränkewelt in der Südvorstadt, verkauft die Marke ebenfalls spürbar häufiger. Auch Torsten Junghans, Wirt der inzwischen geschlossenen Vodkaria in Leipzig, schätzte noch am vergangenen Wochenende den Anstieg des Corona-Bedarfs seiner Gäste auf zwei Drittel. Schwarzer Humor als Antrieb, ein von Bier-Sommeliers eher abschätzig betrachtetes Hopfenprodukt mit Wurzeln in Mexiko zu kaufen.

Lieferando bringt Essen kontaktlos

Die neuen Beschränkungen von Öffnungszeiten treffen Vodkaria und Co. hart. Dafür kann man ohne prophetisches Talent den Getränkelieferanten goldene Zeiten vorhersagen. Nutznießer werden auch zunehmend Essensdienste wie Lieferando sein – auch wenn der in der vergangenen Woche noch „keine erkennbare Auswirkungen des Coronavirus auf die Anzahl unserer Bestellungen feststellen“ konnte, wie Junior-PR-Managerin Ann-Kathrin Donwald auf Anfrage mitteilte. Dem Unternehmen spielt in Zukunft der Beschluss in die Karten, kontaktlos anzuliefern: Das Essen wird vor der Haustür abgestellt, gezahlt wird vorab online. Die Kuriere werden mit Hygieneartikeln wie antibakteriellem Handdesinfektionsmittel ausgerüstet.

Die Schließungen aller Kinos dürften Streaming-Diensten wie Netflix noch mehr Online-Zuschauer verschaffen. Deutlich mehr Kunden zählten in den letzten Tagen auch Baumärkte. Hornbach-Sprecher Florian Preuß vermag aber nicht zu sagen, ob das wirklich darauf zurückzuführen ist, dass wegen Corona die Zuhause-Gebliebenen die Zeit für Arbeiten in den eigenen vier Wänden nutzen. „Der März ist ohnehin einer unserer umsatzstärksten Monate“, sagt er.

Corona-Krise: Entschleunigung ist spürbar

Auf alle Fälle haben viele Leipziger aktuell mehr (Frei-)Zeit als sonst. Und so heftig das Virus Betrieben, Selbstständigen und Arbeitnehmern finanziell auch schadet – deutlich ist eine Entschleunigung zu spüren in einer sich sonst unglaublich schnell drehenden Welt.

Von Mark Daniel