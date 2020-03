So gehen die LVB mit dem Coronavirus um

Leipzig

Wer in den letzten zwei Wochen Bus oder Bahn gefahren ist, wird festgestellt haben: In Zeiten der Coronakrise wird jedes Husten und Niesen kritisch beäugt. Der Leipziger Virologe, Professor Uwe Gerd Liebert, empfahl daher: Abstand halten. Besonders zu niesenden und hustenden Passagieren. Doch was können die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) unternehmen?

Türen öffnen automatisch

Die LVB habe einen Arbeitsstab „ Pandemie“ eingerichtet, erklärt Pressesprecher Marc Backhaus auf Anfrage von LVZ.de. Der Arbeitsstab stehe in ständigem Austausch mit den Behörden und erarbeite auf Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts Schutzmaßnahmen für die Fahrgäste. Über das Fahrgastfernsehen werden Verhaltenskodizes eingeblendet, die das Ansteckungsrisiko minimieren sollen.

Eine Sofort-Maßnahme: Die Türen der Fahrzeuge öffnen ab Sonntag automatisch. Um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern, entfällt in Bussen und Bahnen das Betätigen der Türöffner an den Haltestellen. Gleichzeitig entfällt auch der Vordereinstieg und Ticketverkauf im Bus.

Tickets lieber außerhalb von Bus und Bahn kaufen

Fahrkarten sollten auch nicht mehr in den Automaten der Straßenbahnen selbst gekauft werden, da dies die Ansteckungsgefahr erhöhen würde, empfehlen die LVB. Ratsamer sei es, eine der 300 Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aufzusuchen oder Tickets an den Automaten außerhalb der Fahrzeuge zu kaufen. Auch per Smartphone können Fahrkarten für Bus und Bahn erworben werden. Virologe Liebert rät zudem dazu, sich nach jeder Fahrt schnellstmöglich die Hände zu waschen.

LVB appellieren an das Verhalten jedes Einzelnen

Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Reinigung der Fahrzeuge. Häufig angefasste Flächen wie Türöffner würden besonders intensiv gereinigt. Die LVB wendet ein, dass solche Maßnahmen jedoch nur bedingt Sicherheit versprechen. Daher appelliert sie an die Verantwortung jedes Fahrgasts. Die Verkehrsbetriebe empfehlen den Fahrgästen, auf andere Passagiere Rücksicht zu nehmen und offiziellen Anweisungen der Stadt zu folgen.

Mehr zum Thema

Von ws/bas