Wegen Corona: Grundstoffe und Behälter für Desinfektionsmittel werden knapp

Leipzig

Der Run auf Desinfektionsmittel ist wegen des Coronavirus nach wie vor ungebrochen. Apotheken dürfen wegen der hohen Nachfrage nun selbst entsprechende Mittel herstellen. Die Bundesstelle für Chemikalien hatte am Mittwoch eine Allgemeinverfügung hierfür erlassen. Erst in der vergangenen Woche hatte der Präsident der Sächsischen Apotheker, Friedemann Schmidt, diesen Schritt im Gespräch mit der LVZ gefordert. Auch die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) hatte unlängst eine Anleitung veröffentlicht, mit der man Desinfektionsmittel selbst herstellen kann.

Wer nun denkt, er könne sich sein Desinfektionsspray zu Hause mixen oder in der Apotheke seines Vertrauens anrühren lassen, dürfte aktuell jedoch Probleme bekommen. Der Grund: Viele Grundsubstanzen, die für die Herstellung des virustötenden Mittels benötigt werden, sind aktuell nicht lieferbar.

Isopropanol und Ethanol nicht verfügbar

„Die Ausgangsstoffe Isopropanol und Ethanol für die Herstellung von Handdesinfektionsmitteln sind über den pharmazeutischen Großhandel nicht mehr beziehbar, da diese aktuell ausverkauft sind“, teilt der Sächsische Apothekerverband auf Anfrage der LVZ mit. Gleiches gelte für die Flaschen zum Abfüllen der keimreduzierenden Mittel. „Seit Tagen wird in den Apotheken ein sehr großer Aufwand betrieben, um dennoch über andere Vertriebskanäle die nötigen Ausgangsstoffe oder Gefäße einzukaufen.“

Claudia Sehmisch, Inhaberin der Albert-Schweitzer-Apotheke in Leipzig, berichtet: „Im Moment gibt es keine Chance, die Grundprodukte zu besorgen.“ Nach Aussage der Apothekerin betreffen die Lieferengpässe auch die Zutaten Wasserstoffperoxid und Glycerin. Es sei für sie nicht absehbar, wann die Produkte wieder lieferbar seien.

Vizepräsident Sächsischer Landesapothekenkammer: „Völlig normaler Vorgang“

Grund für die Lieferengpässe ist die aktuell weiterhin hohe Nachfrage nach Desinfektionsmitteln. „Die Verfügbarkeit ist in den letzten Tagen genauso in den Keller gegangen wie bei den industriell produzierten Desinfektionsmitteln“, so Göran Donner. Für den Vizepräsidenten der Sächsischen Landesapothekerkammer jedoch kein Grund zur Sorge. „Das ist ein völlig normaler Vorgang innerhalb der Wirtschaft.“ Wichtiger sei es ohnehin, die allgemeinen Hygienemaßnahmen einzuhalten. „Auch muss man den Leuten klar machen, dass die Krankenhäuser und Pflegeheime die verfügbaren Desinfektionsmittel benötigen, da hier die Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko sind.“

Von Bastian Schröder