Dresden

Alle Jugendweihefeiern in Sachsen, die bis einschließlich 10. Mai stattfinden sollten, werden in die Monate Juni, Juli, September und notfalls Oktober verschoben. Das teilte der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe am Dienstag mit. Er reagiere demnach auf die aktuellen Empfehlungen der sächsischen Behörden bezüglich der Zunahme der Corona-Erkrankungen.

Sobald neue Feiertermine feststehen, wird dies über die Homepage des Verbands kommuniziert. Als weitere Maßnahme wird der Gästekartenverkauf bis zum 20. April ausgesetzt. Betroffene Eltern sollen von ihrem Regionalbüro über die Veränderungen informiert werden. Bereits erworbene Gästekarten behalten bei Ersatzterminen ihre Gültigkeit.

Bis zum 20. April werden alle Sprechzeiten in den Außenstellen ausgesetzt. Alle Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit werden für den Zeitraum vom 18. März bis zum 24. April abgesagt. Die geplanten Jugendweihe-Abschlussfahrten nach Paris werden in die Oktoberferien verschoben.

Von fbu