Weitgehend leer: Aus Angst nutzen nur wenige Leipziger geöffnete Schulen

Leipzig

Der Schulhof des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ist am Montagmorgen so leer wie ein Klopapier-Regal im Supermarkt. Gegen 8.15 Uhr befinden sich von sonst 600 Schülerinnen und Schülern lediglich zwei aus den Klassenstufen fünf und sechs im altehrwürdigen Bau an der Renftstraße, so ist aus dem Sekretariat zu hören. In Zeiten von Corona gleichen immer mehr öffentliche Einrichtungen unbewohnten Planeten; seit Anfang der Woche auch die Schulen.

Benotungen vor dem Abi fraglich

Noch vor ein paar Monaten hätte sich Helene Schaarschmidt einschränkungslos über Schulfreiheit außer der Reihe gefreut. Doch an Tagen wie diesen ist der Blick der Heisenberg-Gymnasiastin auf den unerwarteten Freiraum ambivalent. Nicht zuletzt unter dem Aspekt, dass nur wenige Wochen vor dem Abitur die Fragezeichen wachsen. „Eigentlich müssten wir in der Woche Vor-Abi-Klausuren schreiben, weil in einigen Fächern noch Benotungen fehlen“, sagt die 18-Jährige. „Ob wir die nachholen, steht aber ebenso in den Sternen wie die wichtigen Konsultationen bei den Lehrern.“

Auf der Website gibt Direktorin Dagmar Schreiber die von der Stadt gestreute Botschaft bekannt: unterrichtsfreie Zeit aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation. Bis Mittwoch müssen Eltern die Betreuung von kleineren Kindern und Schülern im häuslichen Umfeld organisiert haben, doch schon jetzt wirken die Bildungsgebäude wie unbesucht. In der Lessing-Grundschule lernen eigentlich 363 Kinder, laut Sekretariat waren am Montag 50 Kinder und das gesamte Lehrer-Kollegium anwesend.

Abiturientin Helene Schaarschmidt: Die Vorbereitungen aufs Abi müssen erst einmal zu Hause laufen. Quelle: André Kempner

Nun steht erst einmal eine vierwöchige Schließung von Schulen und Kitas im Raum, doch Beschlüsse haben derzeit eine ohnehin geringe Halbwertszeit. Und nicht nur an den Bildungsstätten ist es die wiederkehrende Formulierung „Bis auf Weiteres“, die verunsichert.

Im Hof vom Hort des Evangelischen Schulzentrums unterhält sich Franziska Ponitka mit einer Bekannten über die ungewisse Lage. Sie hat keineswegs gerade ihr eineinhalbjähriges Kind abgegeben, sondern holt nur ein paar Sachen ab. „Per Whatsapp hat eine Familie aus Italien appelliert, dass wir uns abschotten sollten“, berichtet sie. „Das war sehr eindringlich, und ich nehme das ernst.“ Für die Betreuung ihrer Tochter nimmt die in der Diakonie Arbeitende erst einmal Überstunden.

Spagat zwischen Arbeit und Bespaßung

Auch aus Sicht von Birgit Schultze kommt eine Unterbringung in Kindergarten oder Hort für ihre fünf und acht Jahre alten Söhne nicht in Frage. „Die Gefahr der Ansteckung ist mir zu hoch“, sagt die Alleinerziehendende. Ihr Arbeitgeber, eine Marketing-Agentur, hat ihren Angestellten Home Office verordnet, „und nun muss halt der Spagat zwischen Arbeit und Kinderbespaßung klappen“, so Schultze; ab und zu springt der Vater der beiden ein. Für Paul und seinen kleinen Bruder Gustav hat sie Lern-Apps sowie eine Broschüre über spannende Experimente für Zuhause heruntergeladen, außerdem hat die Schule angekündigt, Lernstoff per E-Mail zu schicken. „Ansonsten geht’s an die frische Luft, und ab und zu verabreden wir uns in sehr kleinen Gruppen.“

Das Einspannen der Großeltern ist für sie ebenso tabu wie für Antje Ufken. Auch die MDR-Mitarbeiterin und ihr bei den LVB arbeitender Mann können Home Office in Anspruch nehmen und sich dazu um Clara (4) und Greta (7) kümmern. „Wenn man sich die Sachlage und die steigende Zahl der Infizierten anguckt, ist das die beste Entscheidung“, betont Ufken. „Hier wird gebastelt und gespielt. Wenn Zeit ist, machen wir auch Spaziergänge. Wir sehen alles bislang gelassen.“

Selbstdisziplin ist nötig

Auch Abiturientin Helene Schaarschmidt verfällt nicht in Panik. „Wie empfohlen wasche ich mir oft die Hände, Angst habe ich aber nicht.“ Gelegentliche Verabredungen will die Noch-Schülerin daher nicht ausschließen. Was das nahende Abitur angeht, weiß sie um die Notwendigkeit von Selbstdisziplin. „Ich werde mich zwingen müssen, regelmäßig zu Hause was für die Schule zu tun“, sagt sie. „Gut dabei ist, dass ich mich auf die Prüfungsbereiche konzentrieren kann und andere Fächer keine Relevanz haben.“

Auch für die Pädagogen keine leichte Situation. „Wir hatten heute eine lange, anstrengende Dienstberatung“, berichtet Jens-Uwe Jopp, der am Schiller-Gymnasium Deutsch und Geschichte lehrt. „Wir wurden mit Lernplattformen vertraut gemacht und tun alles, damit uns ein einigermaßen vernünftiger Online-Unterricht gelingt. Das ist eine Herausforderung für Lehrer, Schüler und Eltern.“

Abiprüfung derzeit ungefährdet

In drei Wochen hätte der Unterricht für Helene Schaarschmidt geendet, um sich auf die entscheidenden Klausuren vorzubereiten; die ersten stehen für den 22. April auf dem Plan. Allen im Jahrgang 2020 bleibt nur das Warten auf Entscheidungen zu Abi-Vor-Klausuren und den Konsultations-Terminen mit dem Lehrpersonal. Getroffen werden die vom Landesamtes für Schule und Bildung. Dessen Sprecher Roman Schulz stellt klar: „Nach derzeitigem Stand sind die Abiturprüfungen nicht in Gefahr.“ Wenn Noten fehlen, müsse das im Einzelfall gesehen werden, wie diese nachgeholt werden können, heißt es. Konsultationen könnten notfalls auf virtuellem Weg absolviert werden.

Eines immerhin dürfte klar sein: Während sonst Erinnerungen an den Schulabschluss mit den Jahren verblassen – die Besonderheiten rund ums Abitur anno 2020 wird niemand in Helene Schaarschmidts Jahrgang vergessen.

Von Mark Daniel