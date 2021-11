Leipzig

Weil Arbeitnehmer jetzt täglich nachweisen müssen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind, unterbreiten immer mehr Firmen betriebliche Testangebote. Mitarbeiter können sich dann in diesen Unternehmen täglich von beauftragten Dritten wie zum Beispiel dem Arbeiter-Samariter-Bund testen lassen oder einen Selbsttest unter Aufsicht durchführen, was anschließend dokumentiert werden muss. Aber was ist so ein Corona-Tests im Betrieb wert? Können Arbeitnehmer mit solchen dokumentierten Selbsttests nach Dienstschluss auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen, um nach Hause zu fahren?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) stellte auf LVZ-Nachfrage klar, dass es sich bei betrieblichen Testangeboten um freiwillige Leistungen handelt. „Arbeitgeber sind lediglich zur Kontrolle und zur Dokumentation der 3G-Regeln verpflichtet“, erklärte dort eine Sprecherin. „Beschäftigte haben eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass sie gültige 3G-Nachweise vorlegen können. Sie können hierfür aber die kostenfreien Bürgertests oder Testangebote des Arbeitgebers in Anspruch nehmen, zu denen diese aufgrund der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet sind, wenn diese unter Aufsicht durgeführt werden.“

Für Testen unter Aufsicht gibt es kein Zertifikat

Arbeitgeber seien auch nicht verpflichtet, ihren Mitarbeitern zu bescheinigen, dass sie im Unternehmen negativ getestet wurden. Anders bei offiziellen Teststationen, die natürlich auch Testbescheinigungen ausstellen, die außerhalb der Unternehmen genutzt werden können.

Sofern der Arbeitgeber eigene Testangebote unterbreiten möchte, kann er geeignete Beschäftigte oder Dritte mit der Beaufsichtigung und Dokumentation beauftragen. Bei Selbsttests müssen diese Personen überprüfen, ob der Test entsprechend der Gebrauchsanleitung von den Beschäftigten durchgeführt wird. Für diese Aufgabe müssen sie entsprechend unterwiesen sein und bei der Durchführung geeignete Sicherheitsmaßnahmen einhalten, beispielsweise Abstand halten, Maske tragen und für eine ausreichende Durchlüftung sorgen. Außerdem müssen sie das Testergebnis kontrollieren und dokumentieren.

Corona-Test bei der Arbeit reicht im ÖPNV nicht aus

Die vorgeschriebene Dokumentation gilt dann als interner Nachweis für die Testung. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einem Zertifikat, das auch im Privaten genutzt werden kann. „Für die Dokumentation gibt es keine offiziell vorgeschriebenen Dokumente“, so die Ministeriumssprecherin. Für die ÖPNV-Nutzung heißt das: Wer auf Nummer sicher gehen will, braucht ein offizielles Zertifikat aus einem Testzentrum. Die Bestätigung aus dem Betrieb reicht dafür nicht aus.

Von Andreas Tappert