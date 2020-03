Einkaufen für gefährdete Senioren im Altenburger Land: Die Zahl der Helfer wächst

Altenburg/Schmölln

Einige Seniorinnen erkennt Janek Voos schon an der Stimme. Die Frau vom Altenburger Lerchenberg etwa, die Woche für Woche sieben Äpfel bestellt – für jeden Tag einen. Oder die Rentnerin aus Nord, die so gern die Biobutter streichzart mag. Sie sind sich inzwischen ein Stück weit vertraut – der 18-Jährige am Hilfetelefon und die Anrufer, die dort um Unterstützung bei Besorgungen bitten.

Kein Tag vergeht, ohne dass das Handy klingelt. Meistens nicht nur einmal. Werktags zwischen 9 und 16 Uhr nimmt Janek Voos Bestellungen entgegen – und hat dabei ein großes Team im Rücken. 23 junge Leute zwischen 17 und 21 Jahren haben sich im Altenburger Land zusammengetan, um in Corona-Zeiten Einkaufsgänge für Hilfebedürftige zu erledigen. „Geholfen werden soll vor allem Senioren, damit sie zu Hause bleiben können, statt sich im Laden in Ansteckungsgefahr zu begeben“, erklärt Voos. Aber es gibt keine Beschränkungen, kein Mindestalter. „Wir fragen nicht nach persönlichen Daten außer der Lieferadresse. Wer Unterstützung braucht, kann sich melden.“

Service ist kostenlos

Der Service ist – bis auf die Kosten des Einkaufs – gratis. „Die Senioren erstatten uns nur den Betrag, den wir an der Kasse zahlen“, betont der Abiturient. Wir, das sind etwa zur Hälfte Mitglieder des Altenburger Jugendforums. „Die anderen haben sich hinzugesellt, wollen mitmachen.“

Schüler, Studenten – vereint in dem Entschluss, ihre durch die pandemiebedingten Einschränkungen gewonnene Zeit sinnvoll im Ehrenamt zu nutzen. Per WhatsApp schickt Janek Voos die Einkaufslisten ans Team, das die Besorgungen dann intern aufteilt. Mit zwei Autos, gestellt von der Mobilen Jugendarbeit Altenburg und dem Projektträger W³, geht es ab in die Märkte und dann auf direktem Wege zu den Bestellern. Geliefert wird in der Regel, was am Vortag geordert wurde.

Mit Abreißzetteln wirbt das Jugendforum Altenburg für die Einkaufshilfe. Quelle: Kay Würker

„Wobei es nicht nur ums Einkaufen geht. Die allermeisten Anruferinnen und Anrufer leben alleine, freuen sich über das Gespräch, erzählen, wie es ihnen geht“, hat Janek Voos festgestellt. „Es ist für unsere Aufgabe auch wichtig, dass man sich ein bisschen kennenlernt. Die erste Bestellung ist meist noch zurückhaltend, doch beim zweiten oder dritten Mal trauen sich die Senioren schon genauere Wünsche: Welche Marke, welche Sorte.“

Der Aktionsradius wächst

Angerufen werde im Moment noch vor allem aus Altenburg. Doch der Radius des Jugendforums wächst, und mit ihm die potenzielle Helferschar. Auch ein Caféteam aus Gößnitz und Sozialarbeiter aus Schmölln seien dazugestoßen, falls mal eine Bestellung aus dem Süden des Landkreises kommt. „Die Diakonie wirbt für unser Angebot über die Dorfkümmerer und hilft bei Bedarf ebenfalls mit.“

Einsatzbereitschaft, die ansteckt. Weitere kostenlose Einkaufsinitiativen sind im Altenburger Land inzwischen an den Start gegangen. Die evangelische Kirchgemeinde Altenburg etwa baut gerade ein Helfernetzwerk auf. „Als ich vom Engagement des Jugendforums gehört habe, war gleich klar: Da machen wir mit“, schildert Pfarrer Sandro Vogler. „Wir haben in der Gemeinde viele Ältere, die Hilfe brauchen.“ An Einsatzwilligen mangele es nicht.

Pfarrer Sandro Vogler kümmert sich zusammen mit der evangelischen Kirchgemeinde um Senioren. Quelle: Mario Jahn

Der Regionalverband Ostthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe startete ebenfalls eine Hilfsaktion für Corona-Risikogruppen – zunächst nur im Stadtgebiet Schmölln. Unter dem Motto „Nachbarschaftshilfe“ kümmert sich die Belegschaft des Verbandes um die Erledigung von Einkäufen, Apotheken-, Post- und Botengängen.

Die Johanniter bieten in Schmölln kostenfreie Hilfe bei Einkäufen und Botengängen. Quelle: JUH

Seit dieser Woche hängen zudem vielerorts im Landkreis Plakate an Straßenlampen: „Bleibt bitte zu Hause! Wir helfen und besorgen.“ Dahinter steckt die Altenburger Firma Plastikat Entertainment mit Inhaber Marco Müller. Das Unternehmen, das unter anderem auf Veranstaltungsplanung spezialisiert ist, hat derzeit Zwangspause. „Wir nutzen die Zeit, um für andere da zu sein“, war für Müller schnell klar. „Jeder kann seinen Beitrag leisten.“ Die Firma finanzierte die Plakate, die Kommunen verzichteten auf Gebühren für die Laternennutzung.

Plastikat-Chef Marco Müller wirbt landkreisweit auf Plakaten für die Hilfsaktion seiner Firma. Quelle: Mario Jahn

Solange Corona den Alltag prägt, bleiben der 40-Jährige und sein fünfköpfiges Team im Helfermodus. Noch sei die Nachfrage zwar überschaubar. „Aber das wird sich bestimmt bald ändern“, ist Marco Müller überzeugt. „Das Angebot läuft ja erst an.“

Kontakte zu den Einkaufshelfern Unter diesen Telefonnummern sind die Einkaufshelfer im Altenburger Land erreichbar: Jugendforum: 01522 3659146 oder 0170 9326907, werktags zwischen 9 und 16 Uhr Evangelische Kirchgemeinde Altenburg: 03447 4885146 Plastikat Entertainment: 03447 8916766, montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Johanniter-Unfall-Hilfe (für Hilfesuchende in Schmölln): 034491 22567

Von Kay Würker