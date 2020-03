Handel am Ende: Geschäfte bereiten sich auf Schließung vor

Leipzig

Gähnend leer ist am Dienstag Vormittag die Mädler-Passage. Es sind kaum noch Touristen in Leipzig. Und so ist Auerbachs-Keller-Wirt René Stoffregen einer von wenigen Menschen, die durch die Luxus-Shoppingmeile laufen. Aber nicht mehr lange. „Am Montag mache ich zu 99 Prozent zu“, so der 48-Jährige. Es könnte aber auch deutlich schneller gehen – wenn aus Dresden eine entsprechende Anordnung kommt. „Alle warten darauf, dass Ministerpräsident Kretschmer sagt: So und so ist es.“ Für seine Mitarbeiter will der Wirt Kurzarbeit mit null Stunden beantragen. Dass die Gaststätten in Sachsen von 6 bis 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen, nützt ihm nichts: Stoffregen könnte nur das Mittagsgeschäft mitnehmen, zur Abendzeit müssen die Lokale bereits wieder schließen. „Dafür lohnt es sich nicht, hundert Mann Personal zu beschäftigen.“

Ralf Apel bekommt täglich Stornierungen für seine Flusskreuzfahrten. Quelle: André Kempner

Noch sind alle Kaufhäuser, Boutiquen, Kneipen und Cafés geöffnet, aber das kann sich ganz schnell ändern. An der Galeria Kaufhof werden die Scheiben geputzt, am Top-Friseursalon Hair by Hentschel steht vorm Laden einen Aufsteller mit freien Terminen. Das Leben scheint noch ganz normal zu laufen, aber Veränderung liegt bereits in der Luft.

Freie Termine bei Friseur Hentschel Quelle: André Kempner

Kreuzfahrten werden storniert

Gedrückte Stimmung im Carara-Reisebüro in der Mädler-Passage: Ralf und Carola Apel verkaufen hochwertige Flusskreuzfahrten. Und die werden seit zwei, drei Wochen am laufenden Band storniert. Sogar bis ins Jahr 2021 hinein. „Uns fliegen jeden Tag mehrere Tausender weg“, konstatiert Ralf Apel. Der Verlust habe sich innerhalb von zwei Wochen auf eine sechsstellige Summe hochgeschaukelt. „Wir schaffen das, aber es geht an die Substanz. An dem Ding werden wir ein paar Jahre zu knabbern haben.“ Carola Apel ist seelisch und moralisch darauf gefasst, dass der Laden ganz schließen muss. Am Mittwoch wollen sich die Geschäftsanlieger der Mädler-Passage zusammensetzen und beraten, wie es weitergehen soll und wie man sich gegenseitig unterstützen kann.

Telekom-Händler Stev Pawlowski rechnet damit, dass er am Mittwoch nicht mehr da ist. Quelle: André Kempner

Fünf Wochen lang fernsehen

Am Neumarkt steht Stev Pawlowski im Regen vorm Conrad-Elektronikmarkt und spricht die Passanten an: „Für die nächsten fünf Wochen brauchen Sie eine gute Mediathek!“ Der 38-Jährige ist selbstständiger Telekom-Verkäufer und würde heute gern noch ein paar Magenta-TV-Verträge verkaufen. Denn morgen ist er wahrscheinlich nicht mehr da. „Der Chef telefoniert gerade mit der Zentrale, wahrscheinlich ist morgen dicht.“ Er selbst will sich dann erst mal schlau machen, zu welchem Amt er gehen muss, um Geld zu beantragen. Als „kleiner Selbstständiger“ rechnet er damit, dass die Zwangspause existenzbedrohend wird.

Michael Arndt von Palazzo La Moda hat seine Lieferverträge vorerst gestoppt. Quelle: André Kempner

Lieferverträge gestoppt

„Für uns ist das heute ganz sicher der letzte Tag“, vermutet auch Michael Arndt vom Palazzo La Moda am Neumarkt. Die vier Mitarbeiter sollen in Kurzarbeit geschickt werden. Ob das auch für seine Frau möglich ist, die Geschäftsführerin des Ladens ist, weiß der 56-Jährige nicht. Mit seinen Lieferanten hat er vorerst einen Lieferstopp vereinbart. „Die Ware aus Italien würde ja noch zu uns kommen, das dauert vielleicht einen Tag länger. Aber die Frage ist, ob die Stammkunden in vier bis sechs Wochen noch Lust zum Einkaufen haben.“ Arndt bekommt dann im Mai Ware geliefert, die er im April hätte verkaufen müssen. Wichtig sei jetzt, dass alle Betroffenen gemeinsam handeln, „dann werden wir gestärkt aus der Krise hervorgehen“. Und die Politik müsse mit entsprechenden Programmen helfen und die Bürokratie herunterfahren.

An der Galeria Kaufhof wurden am Dienstag noch einmal die Scheiben geputzt. Quelle: Kempner

Von Kerstin Decker