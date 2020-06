Karls Erlebnisdorf auf Usedom: Auflagen nach Verstößen gegen Corona-Regeln

Koserow

Proppevoller Parkplatz und Menschen über Menschen – so präsentierte sich Karls Erlebnisdorf auf Usedom am Pfingstwochenende. Bei manch einem Koserower und auch etlichen anderen Usedomern, ja sogar einigen Urlaubern, stieß das auf Unverständnis.

„Dort werden die Festlegungen zu Mindestabständen und zum Mundschutz nicht eingehalten. Die Menschen stehen dicht gedrängt wie die Schafe in der Herde. Und die Hygienevorschriften wurden auch nicht eingehalten - es gab auf den Toiletten keine Seifenspender, dafür lag ein Stück Kernseife auf dem Waschbeckenrand“, sagte ein Augenzeuge im Gespräch mit der Ostsee-Zeitung.

Anzeige

Kontrollen nach Beschwerden

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigte auf Nachfrage der Zeitung, dass es mehrere Beschwerden gab. „Aus diesem Grund wurde am Mittwoch, dem 3. Juni, in Karls Erlebnisdorf in Koserow von 10 bis 12.30 Uhr von der zuständigen Lebensmittelkontrolleurin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes Vorpommern-Greifswald eine Kontrolle bezüglich der Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt. An der Kontrolle beteiligt waren auch zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Usedom-Süd“, teilt Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises mit.

Weitere LVZ+ Artikel

Elektronische Zählung der Personen

Das Corona-Konzept für das Erlebnisdorf in Koserow an der B 111 auf Usedom hatte vor der Eröffnung dem Gesundheitsamt zur Prüfung vorgelegen. Bei der Kontrolle am Mittwoch seien mehrere Bereiche überprüft worden. Ein Großteil der im Konzept festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei umgesetzt worden, schätzen die Kontrolleure ein.

So werde die Personenzahl im Objekt mittels elektronischer Zählung auf 1200 begrenzt. Diese Anzahl wurde von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes im Verhältnis zur Fläche des Objektes als plausibel angesehen. „Im Bereich der Verkaufsflächen wurden die Abstandsregeln zum Kontrollzeitpunkt eingehalten“, heißt es vom Landkreis.

Nach der langen coronabedingten Durststrecke ist der Parkplatz an Karls Erlebnisdorf in Koserow tagtäglich wieder gut gefüllt. Quelle: Henrik Nitzsche

Zu geringer Abstand der Tische im Außenbereich

Ordnung und Sauberkeit waren in allen Lebensmittelbereichen einwandfrei, die Kühltemperaturen dokumentiert und für die Mitarbeiter war eine Hygieneschulung durchgeführt worden. Allerdings gab es dennoch mehrere Verstöße, die sofortige Auflagen nach sich zogen: So muss unbedingt der Abstand der Tische im Außenbereich vergrößert werden. Das Aufsichtspersonal im Außenbereich muss aktiver auf die Anzahl zusammenspielender Kinder Einfluss nehmen. Außerdem wurde verfügt, dass die Griffe an Fahrrädern und Spielgeräten regelmäßig zu desinfizieren sind.

Robert Dahl, Inhaber des Erlebnisdorfes, bestätigt die Kontrollen und Auflagen. „Wir geben uns mit unseren 85 Mitarbeitern am Standort Koserow große Mühe, unser Konzept in allen Punkten umzusetzen. So machen wir sogar regelmäßig Radiodurchsagen, die auf die Pflicht zum Tragen des Mundschutzes hinweisen“, sagt er. Das sei nach seinen Worten nicht immer einfach.

„95 Prozent der Gäste hält sich daran. Doch bei etwa fünf Prozent stößt das auf taube Ohren. Sie reagieren ungehalten, greifen teilweise sogar unser Personal verbal an. Da steckt man schon in einem Zwiespalt, denn natürlich wollen wir den Besuchern höflich und freundlich begegnen“, so Dahl.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Show zur Bonbonherstellung in der Kritik

Aufgefallen war den Kontrolleuren am Mittwoch, dass es am Stand der Show-Herstellung von Süßwaren zu größeren Menschenansammlungen kommt. „Das muss künftig verhindert werden“, wurde durch den Kreis festgelegt. Die Lebensmittelkontrolleurin regte die Herstellung ohne Show-Effekt und das Abkleben des Bereiches mit Milchglasfolie an. Laut Dahl finde die Bonbonherstellungs-Show nun seit Donnerstag nicht mehr statt.

Handseife im Toilettenbereich geht gar nicht

Kritisiert wurden zudem Dosen für Zucker und Salz sowie Milchkännchen, die auf den Tischen vorgefunden wurden. Diese müssen durch Portionspackungen ersetzt werden. Und auch Besteck darf nicht mehr in Selbstbedienung abgegeben werden. Was gar nicht geht – da waren sich Lebensmittelüberwachungs- und Ordnungsamt einig – ist Handseife im Toilettenbereich. „Diese ist unverzüglich durch Flüssigseife zu ersetzen“, lautet die Forderung. Dem sei man bereits nachgekommen, versichert Robert Dahl.

Als Herausforderung gestaltet sich die Einhaltung des Abstandsgebotes im Außenbereich auf den Kinderspielplätzen. Das weiß auch der Inhaber des Erlebnisdorfes. „Wer Abstand halten will, kann das auch einhalten. Unser Gelände ist groß genug dafür“, betont er.

Erlebnisdorf bekommt zweiten Zugang

Doch um noch mehr Vorsorge zu treffen, hat Robert Dahl für die kommenden Tage die Schaffung eines zweiten Zugangs zum Erlebnisdorf angekündigt. Der Eingang, der mit Drehkreuz versehen sein wird, um Drängelei zu vermeiden, soll direkt an der Rutsche und neuen Raupenbahn entstehen. „Dadurch müssen die Menschen nicht mehr alle durch den Laden laufen“, sagt Dahl und betont zugleich, dass man sehr froh sei, endlich wieder geöffnet zu haben. Alle seine Mitarbeiter in Koserow hätten die Kurzarbeit beenden können. Das wolle man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Angesichts der festgestellten Mängel haben die Behörden auf Usedom für die nächsten Tagen eine Nachkontrolle angekündigt, um die Umsetzung der Auflagen zu überprüfen.

Lesen Sie auch

Von Cornelia Meerkatz/RND