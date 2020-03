Konsum Leipzig: Achtfache Menge an Klopapier verkauft

Leipzig

Achtmal soviel Toilettenpapier wie in normalen Zeiten – und die fünffache Menge an Nudeln und Reis: Der Absatz in den Filialen der Leipziger Konsumgenossenschaft ist in den vergangenen Tagen massiv gestiegen. Allerdings nur bei Klopapier, Nudeln, Reis und Mehl. Die Bürger haben begonnen zu hamstern. Völlig unnötig, sagt Dirk Thärichen.

Echter Engpass nur bei Desinfektionsmitteln

Es gibt nur einen echten Engpass, erklärt der Konsum-Chef. Und zwar bei den Desinfektionsmitteln. Die sind zurzeit nicht lieferbar. „Alle anderen Engpässe sind hausgemacht“, erklärt der Konsum-Geschäftsführer. Es gebe überhaupt keinen Grund dafür, sich jetzt plötzlich über das normale Maß hinaus mit Produkten einzudecken. „Die Lieferketten stehen; es wird auch jeden Tag neue Ware geliefert.“ Wenn aber wie aus dem Nichts die fünffache Menge an Nudeln gekauft werde, dann seien eben nicht mehr zu jeder Zeit alle Nudelmarken vorrätig. Die Industrie sei darauf nicht ausgerichtet. Die Hamsterkäufer hatten vor allem Handelsmarken der Marke „Gut und Günstig“ gekauft – Nudeln anderer Anbieter seien aber noch da.

Vorweggenommener Umsatz

Der Konsum verzeichne zwar entsprechende Umsatzzuwächse zwischen 30 und 40 Prozent. Thärichen rechnet aber damit, dass das vorweggenommener Umsatz ist – das Klopapier muss ja nun erstmal aufgebraucht werden; der künftige Umsatz wird also entsprechend sinken.

